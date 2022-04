En el arranque de ‘Supervivientes’, Juan Muñoz ha compartido con la audiencia una pena que arrastra desde hace tiempo. A sus 56 años, el humorista afronta uno de los retos más destacados de su trayectoria profesional: formar parte del ‘reality’ más duro de la televisión. Es, sin duda, uno de los hitos que quedarán grabados para la posteridad y que serán recordados de su carrera en los medios. Una carrera marcada por los éxitos que durante más de 20 años vivió al lado de José Mota, su otra mitad en el dúo ‘Cruz y Raya’. Sin embargo, lamenta que a día de hoy muchos tengan una imagen de él completamente distinta a la real.

«Soy una persona normal que me dedico a mi casa», dice Juan Muñoz

«La gente piensa que soy un drogadicto, pero soy una persona normal que me dedico a mi casa», ha confesado el actor y comediante en el vídeo de presentación del programa de Telecinco. Con estas declaraciones se ha pronunciado sobre los problemas que se le atribuyen desde hace años. No es la primera vez que lo hace. «No estoy arruinado, ni tengo adicciones, ni abuso del alcohol, ni consumo drogas y mi relación con mi hijo es buena», aseguraba en una entrevista reciente con ‘Pronto’.

El asunto de las drogas no ha sido el único tema delicado que ha abordado Juan Muñoz. También ha dejado caer que existe alguien que mueve los hilos para que no levante cabeza: «Hay una mano negra sobre mi persona desde hace muchísimos años». No ha desvelado de quién podría tratarse, pero está convencido de que hay una cruzada contra él. ¿Cuál es la identidad de esa «mano negra»? Quizás a lo largo del concurso termine contándolo….

Juan Muñoz se ha embarcado en la mayor aventura de su trayectoria al entrar como concursante en ‘SV’, tal y como adelantó en exclusiva la revista SEMANA. El que fuera integrante del grupo Cruz y Raya ha saltado desde el helicóptero recordando que desde su infancia le gusta esto de dar saltos. «¿Es verdad que de pequeño eras saltador de trampolín?», le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. «Saltimbanqui más bien. es verdad que me gustaba saltar en los trampolines de las piscinas. Yo vivía cerca de Montjuic y allí había una piscina donde se hacían saltos y allí saltaba», respondía el catalán.

Juan Muñoz ha dedicado el salto desde el helicóptero a su familia

Agradecido, el artista le ha contado a Jorge Javier que estar en Honduras «es una oportunidad poder estar aquí y poder estar en el paraíso». Y tiene claro que quiere llegar a la final: «Si voy es porque quiero ganar». Minutos antes de saltar a las aguas de los Cayos Cochinos, ha dedicado su gesta a sus seres queridos: «A mis hermanos, a mi familia y en especial a mi hijo Ángel, que lo quiero un montón».

En su primer día como concursante, Juan Muñoz ha dedicado unas breves palabras sobre quien fue la pieza perfecta de un tándem de humor que arrasó en nuestro país: «Tengo muy buenos recuerdos… Fueron 20 años sin parar de hacer programas». Eso sí, hace tiempo que tomaron caminos separados. Y así sigue siendo: «Él hace sus cosas y yo hago las mías».

Lo que más teme de ahora en adelante es la convivencia. «Me decido al humor, pero si me buscan, me encuentran», ha reconocido. Juan Muñoz cree que tampoco llevará demasiado bien soportar las inclemencias del tiempo: «Lo peor de allí es tener que dormir al raso o que se te caiga un coco en la cabeza».

Por su parte, a José Mota le han preguntado qué piensa del concurso de Juan Muñoz en ‘Supervivientes 2022’. No tiene dudas de que este desafío será un triunfo personal para él: “Hace muy bien, porque como buen aventurero intentará pasarlo bien”. Además, también cree que dará mucho contenido en el programa al ser “una persona muy aventurera y divertida”.

Cuando a José Mota le han preguntado si se atrevería a participar en un reality como ‘Supervivientes’, no se ha mostrado cerrado del todo a animarse el día de mañana: “Nunca puedes decir que no, depende”. Cree que el formato “es muy interesante» y «es una aventura donde se pone toda la carne en el asador, pasas hambre… Bueno, se pone la poca carne que hay en el asador. Te la tienes que asar tú mismo. Y para pescar te tienen que enseñar primero”. El de Ciudad Real siempre tiene palabras de afecto a su excompañero, a pesar de que este le lo haya calificado como una «mala persona» y le echase en cara en SEMANA que no le dio el pésame tras la muerte de su madre, que no lo ha ayudado a lo largo de su vida y afirmar que “nunca fue mi amigo”. Poco después pidió disculpas por sus acusaciones, y Mota no dio mayor importancia a lo sucedido.

