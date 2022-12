Juan José Ballesta desde hace semanas está desaparecido. Tal era la preocupación que varios periodistas se han puesto en contacto con su entorno, pues él desde hace tiempo tiene su teléfono apagado. «Su representante le recomienda ese retiro. Le dice que lo mejor es desaparecer, desaparece de forma voluntaria y nos dice que lo que está haciendo es preparar su próximo trabajo», dice la prensa que se ha puesto en contacto con Mabel Lozano, su mánager. Sin conocerse exactamente los verdaderos motivos por los que ha tomado distancia, ahora han salido a la luz unos polémicos audios del actor, notas de voz que envió a través de su móvil a una reportera de televisión.

Tras publicarse unas imágenes de Juan José Ballesta en un hospital, en las cuales se le veía supuestamente destrozando parte del mobiliario, el actor se indignó. Tal fue su enfado que se puso en contacto con la reportera que había querido saber exactamente qué sucedió en la clínica. Este vídeo dio que hablar, sin embargo, no se supo cuál fue la reacción de Juan José Ballesta. Hasta ahora. Por primera vez, se ha escuchado al intérprete explotando contra la reportera, lo cual llama la atención ya que estas imágenes fueron difundidas por él mismo en su perfil de Instagram.

«Sinvergüenza, que eres una sinvergüenza. No te preocupes que esto lo vamos a solucionar. Que nos vamos a ver tú y yo la cara. Que te vas a arrepentir de haber intentado joderme». Estas palabras de Juan José Ballesta fueron las que dijo a Arabella Otero, reportera de ‘Fiesta’, según ha podido escuchar en el magazine este domingo. «Que ya te lo dije, que soy actor de cine, no soy ningún comediante de estos», continuaba Juan José Ballesta. Al no obtener respuesta de la periodista, el actor del ‘Bola’ volvía a insistir y le enviaba una segunda nota de voz llena de tensión: «Oye, que te ha dado igual, ¿no? Por lo que veo. Tanto que estás en línea, que te veo que estás en línea. Bueno pues ahora tendré yo que hacer lo que tenga que hacer”. “Listilla, que eres una listilla. Te dije que te estuvieras quieta», continuaba.

Juan José Ballesta ha pasado por momentos complicados durante los últimos meses, entre otros, su ruptura con la madre de su hijo, sucesos que han supuesto un shock para él. Por ello, su círculo más cercano le pidió que se alejara y pusiera tierra de por medio.

(Noticia en elaboración)