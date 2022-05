Cuatro grandes concursantes y un único ganador. La final de la segunda edición de ‘El Desafío’ de Antena 3 ha estado muy reñida y nos deja a un claro vencedor: Juan Betancourt. El modelo ha logrado un total de 194 puntos batiéndose en duelo con Omar Montes, segundo clasificado, quien ha conseguido 193. El cubano ha cogido el testigo de Kira Miró, ganadora de la primera edición, quien le ha entregado su ansiado premio.

«Muchas gracias a todos. Me lo he pasado genial. No me lo esperaba para nada. Estoy muy contento. He vivido cosas increíbles y he hecho cosas que nunca hubiese imaginado hacer bien en mi vida. Le digo a todo el mundo que ha sido la mejor experiencia que he vivido nunca», ha afirmado el modelo muy emocionado y sin poder contener las lágrimas. Ha destinado su premio, 30.000 euros, a una pequeña ONG que trabaja con el sector de la infancia. Juan Betancourt ha conquistado al jurado y al público en la gran final realizando una complicada, y muy sexy, coreografía. Sus compañeros se rendían ante él: «Te lo mereces mucho», le decían.

‘El Desafío’ y su gran noche final

Maniobras extremas con una excavadora, tiro con arco, arrastrar un camión de 3.500 kilos y un baile que ha subido la temperatura del plató… La gran final de ‘El desafío’ ha contado con todos los ingredientes para estar muy reñida. Omar Montes ha quedado en segundo lugar mientras que Raquel Sánchez Silva también se ha subido al podio y ha conseguido la medalla de bronce. «Me habéis dado noches tan bonitas. Me lo he pasado tan bien. He estado siempre entre la primera y la tercera y me voy estando ahí. Todos somos ganadores», ha reconocido muy emocionada la presentadora.

Por su parte, Jesulín de Ubrique se ha convertido en el cuarto clasificado. El diestro se ha mostrado más que satisfecho por el resultado obtenido. «Yo principalmente he venido a competir y me lo he pasado muy bien. He conseguido superarme y he hecho algunas pruebas en las que he superado ciertos miedos. Me voy con el cariño de unos concursantes y un jurado fenomenal. Habría que partir el premio en tres trozos para que todos lo ganaran», ha afirmado.

La noche ha contado con alguna que otra sorpresa. María José Campanario ha querido regresar al plató. Lo hacía para ver de cerca el reto de su marido. No solo eso, también estaba presente por si debía sustituirlo en algún momento. «No mejoro. Me está dando algunos problemillas, pero aquí estoy. A mí me tenéis que tumbar en el ring», ha señalado el torero quien ha concursando lesionado de la rodilla. Finalmente, la odontóloga solo ha ejercido de espectadora apoyando al máximo a Jesulín. «Me alegro muchísimo que sea él quien haga la prueba en esta final y no tener que ser yo».

Te interesará saber...