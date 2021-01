Ambos presentadores, que protagonizaron un duro enfrentamiento ante las cámaras, volverán a verse las caras.

El próximo sábado, María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez volverán a verse las caras en el ‘Deluxe’. Asói lo ha anunciado David Valldeperas este viernes. La noticia no ha pillado por sorpresa al presentador, quien no se ha mostrado especialmente entusiasmado al saber que tendrá un cara a cara televisado con la veterana periodista. «La palabras no es ganas», reconocía. «No ha pasado suficiente tiempo para que hagas tu proceso», comentaba el director de ‘Sálvame’.

«Vamos a ser libres para contarnos lo que sentimos»

«Creo que es una entrevista totalmente distinta a la que hemos tenido distinta en años anteriores y en momentos anteriores porque no hemos tenido la conversación previa que se va a producir aquí. Y creo que estamos en un punto en el que ninguno de los dos se va a callar nada. Lo vamos a decir con las mejores formas, pero vamos a pasar a limpio todo lo que a lo mejor teníamos que haber repasado antes», explicaba. «Esto no quiere decir que acabemos como el rosario de la aurora, que puede ser».

El catalán tiene claro que en este punto de su relación, superada ya su última bronca televisiva, serán capaces de llegar a un entendimiento sin que ninguna de las partes sufra sobresaltos. «Tanto ella como yo vamos a ser muy libres para contarnos lo que sentimos sin ningún tipo de problemas«, decía. Asimismo, aclaraba que se trata de un cara a cara real, porque tras la sonada bronca de la Campos a Jorge Javier no han vuelto a verse: «No he hablado con ella ni tampoco quiero hablar porque sería como estafar al personal».

El de Badalona cree que María Teresa Campos afrontará este reencuentro con muchas ganas. «A ella no hay nada que le ponga más cachonda que un plató de televisión. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Esto a ella le da fuerzas. Y a veces esa fuerza la canaliza de una manera que es brutal y otras a la otra persona se lo hace pasar regular».

David Valldeperas revelaba un nuevo dato sobre la visita de la malagueña a los estudios de Mediaset: «María Teresa viene con regalito». Jorge Javier le preguntaba: «¿Sabe a lo que viene?». El director del programa le respondía: «Absolutamente. Y la última vez también sabía a lo que venía».

Este viernes se ha hecho público que María Teresa Campos ha fichado por Mediaset. La presentador regresará a la pequeña pantalla en un formato absolutamente innovador. Su nuevo proyecto se llama «La Campos móvil». Y es un programa de entrevistas producido por La fábrica de la tele, responsable de «Sálvame» o Socialité». Aún no se ha precisado en qué canal se emitirá su nuevo proyecto, pero será en alguna de las plataformas de Mediaset España.

Según la nota de prensa emitido por la cadena, María Teresa Campos conversará con distintos invitados a bordo de un camión «transparente» con el que recorrerá las calles. El lema del nuevo programa será «quedarse quieta no es una opción». Una frase que hace referencia a la frenética actividad de la presentadora, de 79 años. Hace apenas unos días visitaba el plató de ‘Viva la vida’, el programa que presenta Emma García, acompañada de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu. Y esta semana la hemos visto dando divertidos consejos a su paisano Dani Rovira en ‘La hora D’, su recién estrenado programa en La 1.

«María Teresa Campos vuelve con esta declaración de intenciones a la televisión, para conversar con personalidades de todos los ámbitos, artístico, político, cultural, social, sanitario, a la vista de los viandantes que coincidan con su trayecto en el camión-plató por las calles», señala Mediaset España en el comunicado enviado a los medios de comunicación.

El último proyecto profesional de María Teresa dio comienzo en junio de 2020. Hace seis meses María Teresa Campos se lanzaba al mundo de la red y estrenaba ‘Enredadas en la red’, su propio canal de Youtube. En él ha entrevistado a numerosos rostros conocidos: el cantante Raphael, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, Anabel Pantoja, Kiko Matamoros, Jorge Javier Vázquez, Joaquín Reyes o Santiago Segura.