Jorge Javier Vázquez muestra su estupor ante la muerte de Natacha Jaitt

La muerte de Natacha Jaitt, tercera finalista de Gran Hermano 6, ha causado una ola de consternación tanto en nuestro país como al otro lado del charco. Una noticia que también ha llegado al plató de Sábado Deluxe donde Jorge Javier Vázquez no podía más que manifestar su asombro.

Leer más: Muere Natacha Jaitt, concursante de ‘GH 6’, a los 42 años

Jorge Javier Vázquez se mostraba cauto al tratar este tema y consultaba si podía contarlo en directo. A pesar de que su intervención ha sido breve, sí que ha señalado que está al tanto de lo que ocurre en la televisión argentina y que Natacha había denunciado abusos sexuales. “Esta muerte yo creo que va a dar muchísimo que hablar en el país”, ha concluido. La reacción de los colaboradores del programa también ha sido de estupor.

La argentina era hallada en una conocida sala de fiestas de Buenos Aires dos días después de su muerte. Por el momento, se desconoce la causa del fallecimiento de la modelo que no presentaba signos de violencia. Fuentes policiales han trasladado que se trataría de un “posible accidente cerebrovascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína”. Un extraño suceso que se produce dos días después de que testificara contra sus presuntos abusadores.

En abril de 2018, Natacha publicaba un tuit que después de su fallecimiento se ha hecho viral en el que decía lo siguiente: “Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no, no fui. Guarden tuit”.

Natacha Jaitt, de 42 años, se dio a conocer en nuestro país gracias a su participación en el reality Gran Hermano. Formó parte de la sexta edición donde quedó como tercera clasificada. Más tarde pasaría a colaborar con el programa Crónicas Marcianas de Javier Sardá.

