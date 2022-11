Este jueves hemos empezado el día con una noticia que nos ha dejado con la boca abierta. En la tertulia del programa ‘Más de uno’ de Carlos Alsina en Onda Cero, han dejado caer que Jorge Javier Vázquez podría ser uno de los nombres que maneja Pedro Sánchez como posible candidato del PSOE en Madrid. Nada más lejos de la realidad. El presentador ha aclarado: «No he recibido ninguna propuesta del partido socialista».

«Ellos están hablando muy claro, que nadie sabe qué futuro laboral vamos a tener. Uno tiene que ir tomando medidas y comprometerse», ha arrancado diciendo en ‘Sálvame’. «Por el amor que le tengo a mi ciudad, porque soy una persona muy comprometida, porque respeto a la política, y porque creo que todo es política y porque la política está en todas partes… porque la forma de cambiar la vida. Primero: juro solemnemente no haber recibido ninguna propuesta por parte del Partido Socialista Obrero Español para ser alcalde de Madrid. Y segundo: si me lo propusieran no la aceptaría bajo ningún concepto. No estoy capacitado, porque me amo mucho a mi ciudad y me parece que es algo muy serio para presentarme y encabezar una lista».

«Carlos Alsina, te tengo que desmentir, lo siento mucho», ha añadido, sin mostrarse molesto en modo alguno por los titulares que han despertado los comentarios en el programa de Alsina. Y con sentido del humor ha instado al periodista a invitarlo a su programa para hablar de su nuevo libro, ‘Antes del olvido’, que saldrá a la venta dentro de apenas seis días: «Lo que te voy a pedir Carlos, hijo mío, es que el 9 saco mi libro. ¡Llévame a promocionarlo a tu programa! Creo que ahora me lo debes porque el jaleo que se está montando… Que me está preguntando todo el mundo: ¿Es verdad? Es radicalmente falso». Por último, el de Badalona dejaba claro que su decisión es firme: «Por ahora… Mañana quiñen sabe, me tomo demasiado en serio la política para aceptar algo así».

Los comentarios que han hecho saltar la liebre han tenido lugar en el espacio radiofónico de Carlos Alsina: “Me dicen que no estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier… Se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él… Está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro… […] Animaría mucho la campaña”, ha señalado el ganador de un Premio Ondas. “El PSOE tendría el mejor candidato”, apuntaba una tertuliana.

Jorge Javier Vázquez nunca ha ocultado ser simpatizante de la izquierda y han sido muchas las ocasiones en las que ha apoyado públicamente al PSOE. También ha llegado a promover determinadas iniciativas de Podemos, del Más Madrid de Carmena y, ahora, de Mónica García, líder de Más Madrid, con quien la que se reunió recientemente. «Trabajando con Mónica. Le he propuesto que alquilemos el Zendal para celebrar Eurovisión 2023. A ver si se puede recuperar alguno de los millones (150) que se despilfarraron para construir ese garaje que está maravillando al mundo», escribía en sus redes sociales.