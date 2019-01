8 Otra vivienda puesta a la venta

Si no fuera poco con esta venta, también quiso deshacerse de un inmueble situado en el centro de la capital. El piso, situado en las inmediaciones de la zona de Ópera, salió a la venta por 1.500.000 euros. Una vivienda de 200 metros cuadrados en la que también convivió con su expareja. Jorge Javier explicaba así la razón por la que vendía sus casas: “Quiero sentirme libre. No deseo tener ningún tipo de atadura. Quiero tener la libertad de decir ‘adiós muy buenas’ y largarme fuera a vivir una larga temporada. ¿Sabes? No quiero estar pendiente de casas y pisos. Lo hago para tener más libertad de movimiento”.