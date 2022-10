«Es un viaje iniciático que comenzó el día que murió Mila», arrancaba diciendo. Su obra literaria «es una carta de amor a Mila y a su especial manera de entender la vida. Un homenaje a mi compañera del alma». Tal y como explicó, su «desaparición» fue como «abandonar la adolescencia a los 52 años». Porque ella «era era mi punto de locura. Ella me animaba a seguir adelante. Era la mujer en la que yo me refugiaba. Me daba consejos, cariño, amor. Era esa persona con la que siempre quieres estar».