Jordi González se ha confesado sobre el complicado momento que ha atravesado tras la pandemia provocada por el coronavirus

No son buenos tiempos para Jordi González. El presentador de los debates de ‘Supervivientes 2021’ se ha querido sincerar y hablar de la fuerte depresión que ha vivido tras la pandemia provocada por el coronavirus. Ha sido durante una entrevista en TV3 en el programa ‘Planta baixa’ donde el presentador se ha sincerado y ha hablado de la profunda crisis que ha vivido a lo largo de estos meses, una situación personal a la que ha hecho frente. Y es que durante el confinamiento domiciliario que tuvimos que vivir durante el pasado año, Jordi González vivió sus horas más bajas y atravesó una gran crisis tanto a nivel personal como a nivel económico.

Jordi González atravesó uno de los momentos más complicados de su vida al sufrir una fuerte depresión

Fue precisamente cuando el pasado año Jordi González estuvo en el punto de mira por su repentina desaparición en televisión. Hay que recordar que para la edición anterior de ‘Supervivientes’, Jordi fue sustituido de manera repentina por Sonsoles Ónega. Un cambio sorprendente y nada habitual en la programación, pero no se desveló el verdadero motivo por el que había desaparecido de la pequeña pantalla. Ahora, habla de los momentos tan complicados que atravesó por aquel entonces.

«Yo nunca había estado deprimido. Había estado mal en alguna época de mi vida, pero deprimido, no. En ese momento, empecé a deprimirme», ha confesado Jordi González asegurando que la pandemia provocada por el coronavirus le ha afectado muchísimo. «Perdí también la mitad de todos mis ahorros en una semana, porque las bolsas se hundieron. Tengo dinero en bolsa como mucha gente. Lo que yo había ahorrado durante toda mi vida se redujo a la mitad», continuó diciendo en la mencionada entrevista, donde ha dejado claro que ha pasado una época mala a diferentes niveles.

El presentador, muy unido a Mediaset, también ha vivido sus horas más bajas a nivel profesional

Jordi González se ha sincerado también sobre su etapa en televisión: «Yo me quiero retirar desde hace diez años. Lo he dicho muchas veces que me quiero retirar y es cierto». Hay que recordar que el presentador ha estado un tiempo alejado de la televisión y sin ponerse al frente de ningún programa. A pesar de la buena relación que ha mantenido siempre con Mediaset, el pasado año fue uno de los más complicados a nivel profesional.

La buena relación con la cadena ha estado en el punto de mira después de que apostasen por Sonsoles Ónega para presentar el debate final de ‘Supervivientes 2020’. Además de que la presentadora, también presentó el debate la primera temporada de ‘La Casa Fuerte’, emitida hace aproximadamente un año, y que tampoco contó con Jordi. A pesar de esto, ha querido agradecer a la cadena para la que trabaja: «Estoy en una empresa que me valora mucho. Me siguen dando trabajo y no me quejo, pero también me gustaría no trabajar«, dice.

El catalán aseguró conocer cuándo y cómo va a morir, además de otras artes adivinatorios que tiene

Precisamente, hace unos días también concedió otra entrevista con el presentador Xavi Canalias de la cadena pública catalana donde aseguró saber cuándo y cómo va a fallecer. “Te doy una primicia: estoy en condiciones de decirte que moriré a los 78 años, por causa de un infarto, en un avión”, dice Jordi González con total seguridad y sin dar mayor importancia.

“¿Eso cómo lo sabes? ¿Es una cosa tuya instintiva?”, le pregunta el presentador. A esto, el conductor de los debates de ‘Supervivientes’ responde que “lo sé desde siempre. A los 14 ó 15 años lo tuve claro. Yo, claro está, decía en aquel momento que moriré muy viejo, muy viejo, muy viejo. Cuando yo voy a hacerme una analítica de sangre es por hacer algo. ¿qué te parece?”, asegura.

Jordi González, una vez puesto en materia a la hora de dejar al descubierto sus artes adivinatorias, añadió que las predicciones que realiza no solo se basan en saber cuándo, cómo, dónde y por qué va a morir, sino también es capaz de adivinar buenas noticias. Como él mismo asegura, dice saber cuando ve a una mujer embarazada si lo que espera es un niño o una niña, mientras que también afirma haber llegado a saber que una joven estaba embarazada incluso antes de que ella misma lo supiese.