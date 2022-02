David Broncano se ha convertido en uno de los presentadores mejor valorados por el público más joven y es que ha sabido meterse a los espectadores en el bolsillo con sus locas ocurrencias y fechorías desde ‘La Resistencia’ de Movistar+. De hecho, la fama del cómico ha llegado hasta tal punto que ya se ha convertido incluso en reclamo publicitario y ya es protagonista incluso de spots publicitarios. Su fama crece como la espuma y parece no tener fin, lo que se ha traducido ahora en un nuevo encargo profesional que ha sorprendido a propios y extraños y es que David Broncano se aleja del perfil al que nos tenía acostumbrado en la pequeña pantalla y se convertirá en comentarista de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Un encargo que le hace especial ilusión, pues aúna sus dos pasiones: la comunicación y el deporte.

El éxito de David Broncano es tal que incluso las cadenas no dudan en compartir su talento para así no perderlo. Movistar+ no ha puesto objeciones a que su presentador estrella de ‘La Resistencia’ dé el salto a Eurosport para ser comentarista de excepción de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebra desde este viernes 4 de febrero hasta el próximo día 20 desde la ciudad de Pekín. Así lo confirmó él mismo cuando recibió en su plató habitual a dos invitados de especial importancia en este nuevo encargo profesional, pues también serán encargados de ofrecer sus conocimientos deportivos para contextualizar lo que el público ve desde la citada cadena especializada en eventos deportivos.

Se trata de Regino Hernández y Javier Fernández, medallistas olímpicos en snowboard y patinaje artístico respectivamente. Estas dos promesas del deporte español que han hecho historia ya desde los Juegos Olímpicos acudieron a su cita con David Broncano para animar a la audiencia a seguir sus retransmisiones desde Eurosport: “¡Existen los Juegos Olímpicos y vamos a retransmitirlos!”, anunciaba para despertar el interés. Pero la sorpresa llegaba después cuando el presentador, tras interesarse si dicha cadena es afín o amiga a Movistar+, se lanzaba a la piscina y daba a conocer que ha sido tentado para ser comentarista en tan importante acontecimiento deportivo a nivel internacional.

“Espero que sea cadena amiga, porque yo creo que también voy a comentar a Eurospot un día los Juegos Olímpicos”, anunciaba por sorpresa David Broncano, que ha confirmado que “ya les he dicho que sí”, despejando cualquier duda sobre su participación. Aunque el público se lo tomó a broma en un primer momento y es que nunca se sabe cuándo el presentador habla en serio o está preparando una de las suyas, lo que añadió al final no dejó lugar a dudas y es que incluso ha desvelado en qué deporte se ve un experto hasta el punto de valorar la valía de deportista olímpicos en su desarrollo. La invitación que le hicieron fue directa y él ha aceptado: “¿Quieres venirte un día a comentar las finales? A comentar snowboard”. Él no lo ha dudado y ha aceptado, aunque que Movistar+ no sabía nada, pero parece que no tendrán inconveniente alguno de compartir su estrella por un día para algo tan puntual.

Después de esta curiosa aventura que David Broncano recibe con emoción, la duda está en si en presentador coincidirá con Regino Hernández y Javier Fernández en las sesiones de comentaristas. Los tres podrán su experiencia sobre el deporte en cuestión a disposición del público, aunque dudan que puedan estar en el mismo escenario, al ser expertos en distintas materias: “Puede ser, yo sé que depende de la modalidad. Yo estaré en algunos horarios y él en otros”, confiesan.