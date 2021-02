La colaboradora ha enviado un contundente mensaje al periodista para aclararle un detalle relacionado con el trabajo de su madre, Lucía Pariente.

Este lunes, Alba Carrillo le ha enviado un contundente mensaje a Miguel Frigenti, con el que mantiene una mediática enemistad desde hace tiempo. El colaborador ha comentado que la madre de la colaboradora, Lucía Pariente, trabaja repartiendo folletos publicitarios en un centro comercial de la capital. Al escuchar estas declaraciones, la exmodelo ha enviado un mensaje a través de WhatsApp a Jorge Javier Vázquez para aclararle: «Dile al «mierdaseca» ese de Frigenti que mi madre gestiona un centro de estética, no reparte papeles».

Frigenti: «Su madre reparte papeles»

Lejos de alterarse por el calificativo de Alba Carrillo, el colaborador se ha mantenido tranquilo. Y le ha mandado una respuesta contundente: «Su madre, que es muy respetable porque yo lo he hecho, reparte papeles o ha repartido papeles y se dirige a las personas que pasan por ese momento por el centro comercial para convencerles de que se hagan la depilación».

El periodista ha explicado que él personalmente vio a la madre de la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López repartiendo ‘flyers’ del lugar donde trabaja. «No quise violentarla porque sé que a tu madre no le caigo mal pero estuve a punto de pedir información porque me quiero hacer el láser… pero hace poco me hice un tratamiento fotosensible y no podía hacérmelo», aclaraba. Y sin ánimo de avivar la llama de un enfrentamiento, concluía su mensaje a Alba Carrillo desde la serenidad: «No tienes que tener prejuicios porque trabajar dignifica y lo he dicho con la mejor intención. Te mando saludos Alba y si lo que quieres es reabrir una guerra conmigo porque estás muy olvidadita no la vas a tener porque yo estoy en la paz y en el amor. Un besito, cariño».

A continuación, Frigenti explicaba que tiene mucho interés en hacerse uno tratamiento similar a los que publicita la madre de Alba Carillo: «Me quiero hacer el culete». Incluso ha revelado que «a Alba le gustaba explotarme los granos cuando estábamos en ‘Ya es mediodía». Esta, desde su casa, le respondía vía telefónica. «Por 90 euros te la hace y te da garantía de resultado», leía Jorge Javier en su teléfono móvil. El de Badalona apuntaba: «Pues no está mal». Entonces, Frigenti zanjaba el asunto lanzando una pullita a su compañera: «Mi culito está muy cotizado y a lo mejor por algo de promo me lo hacen hasta gratis».

Alba Carrillo, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, se animó el pasado año a estudiar una segunda carrera: Criminología. Hace unos días, la colaboradora de televisión hizo el primer examen en su grado. Y aunque la prueba coincidió con el primer debate de «La isla de las tentaciones», logró superar con éxito tanto sus compromisos profesionales –como este nuevo reto académico. Satisfecha, compartía con sus seguidores la nota: «Primer examen: 8,5. ¡Vamos! Gracias por los ánimos», escribía en sus stories de Instagram.

No cabe duda de que Carrillo atraviesa un excelente momento tanto a nivel personal como profesional. A sus 34 años disfruta de su trabajo en la pequeña pantalla, es la feliz mamá de Lucas, de 9 años, fruto de su relación con Fonsi Nieto… y su relación con Santi Burgoa va viento en popa. Por si todo esto fuera poco, aún hay más. Se ha lanzado de lleno en un nuevo proyecto profesional con dos grandes amigas: Estela Grande y Noemí Salazar, a las que conoció a su paso por ‘GH VIP’. Con las ‘pijitanas’, que es como se hacían llamar ya en la casa de Guadalix de la Sierra, ha montado un negocio que las tiene muy ilusionadas: un catering al que han decidido llamar ‘Oh my God’.

Hace unos meses, el pasado mes de julio, las tres ya habían anunciado que querían enfrentarse a un nuevo proyecto profesional. «Ahora ya sabéis que cuando tengáis un evento, un bautizo o una boda podéis llamar a ‘Oh my God‘», decía Alba Carrillo durante la inauguración que tuvo lugar en un local muy exclusivo de la capital madrileña, el Hipódromo de la Zarzuela. Alba, Estela y Noemí han protagonizado los últimos capítulos de los ‘Gipsy Kings’, que se emite en Telecinco.