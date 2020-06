Hugo Sierra e Ivana Icardi se conocieron gracias a su paso por ‘Supervivientes 2020’ y en las cálidas playas de Honduras surgió su apasionado amor. Un intenso romance que terminó de la forma más insospechada, dejando atónita a la argentina quien siempre quiso conocer la razón principal que había motivado a su entonces chico a romper con ella. Después de un tiempo de reflexión, la pareja ha sorprendido con un inesperado giro en su relación.

Ivana ha visitado el plató de ‘Sálvame’ donde, visiblemente nerviosa, ha reconocido que su amor por Hugo era verdadero y que continuaba apostando por la relación. «Él ya sabe que yo estoy con esta cara de tonta. Sabes que quiero conocerte como el Hugo que eras al principio», ha afirmado Ivana.

«Lo que sentí por Hugo, y se lo he dicho a él, no lo he sentido por nadie”, ha afirmado visiblemente emocionada. El uruguayo quien se había mostrado muy reacio durante su paso por los Cayos Cochinos a continuar con la relación, confirmaba en conversación telefónica que habían decidido darse una segunda oportunidad, esta vez, lejos de los indiscretos focos de la televisión.

Hugo reconocía que le encantaba dar esta noticia y que cuando pueda acudir a plató irá «gratuitamente» a hablar del tema: «Hoy es un día bonito», indicaba. Ivana también ha querido subrayar que él es mucho mejor persona de la imagen que dio en televisión, en ocasiones, algo ruda. Además, le calificaba como «generoso» y «atento».

Hugo e Ivana han sido la única pareja de ‘Supervivientes 2020’. Iniciaron una sonada relación que muchos, en un principio, vieron con recelo después del paso de Adara Molinero por ‘GH VIP 7’ -donde quedó ganadora- y se enamoró de Gianmarco Onestini, quien, a su vez, tuvo un idilio anteriormente con Ivana en ‘Grande Fratello’.

Una inesperada ruptura

Hugo Sierra decidía terminar con su relación con Ivana después de nueve semanas de romance en Honduras. El uruguayo no atravesaba su mejor momento y así se lo hacía ver a la que había sido su mejor apoyo en el reality. Una decisión que fue un auténtico mazazo para la hermana de Mauro Icardi -jugador del París Saint-Germain-.

La joven se quedó perpleja por lo ocurrido y no lograba entender lo ocurrido: «Un día me dice una cosa y al día siguiente otra. ¿Si sabías que era algo que sabías que no podías llevar para qué lo empiezas?», se lamentaba. Para ella había sido un amor verdadero y continuaba muy enamorada: «Puedo tener mil defectos, pero cuando digo ‘te quiero’ es de verdad. Lo juro por Dios», explicaba a sus compañeros.

Hugo confesó, entonces, que se sentía profundamente decepcionado con Ivana. «Como dijo el Pirata Morgan en este concurso estamos solos, hay que apretar los dientes todo el concurso y que aquí estamos solos y cada uno tiene que cuidarse sus espaldas», afirmaba. Asimismo, se mostraba muy molesto cuando la argentina le derrotó en una prueba: «La única manera de llevar una relación es siendo cómplices y no dejando a tu pareja al pie de los caballos». Finalmente, Hugo e Ivana han decidido escribir un nuevo capítulo en su romance.

Durante su reality, mucho se habló de una posible reconciliación con Adara, la madre de su hijo, después de esta aventura en televisión. La pareja se ha dejado ver en Palma de Mallorca, donde ambos residen, junto a su pequeño. Eso sí, lo hacían por separado. El entrenador personal disfrutaba de un agradable paseo con el bebé, de un año, con quien se mostraba muy cómplice y cariñoso.