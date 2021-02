Hugo Cobo, finalista de la undécima edición de OT 2020, ha conseguido convertirse en un éxito de masas. Tras el lanzamiento de su primer disco, que se agotó en preventa, SEMANA ha hablado con el artista, para que nos cuente cómo está viviendo todo este fenómeno.

Si hay alguien que ha sacado provecho a la undécima edición de Operación Triunfo, ese ha sido Hugo Cobo. A su corta edad, y tan solo siete meses después de salir de la academia más famosa de la televisión, este joven de veinte años ha conseguido firmar con una de la mejores discográficas del mundo. Haciendo alarde de su desparpajo y salero, Hugo revela a SEMANA cómo está viviendo este éxito en plena pandemia.

Tu nuevo sencillo se titula “Así soy yo” y yo te quiero preguntar ¿quién eres tú?

Pues, como siempre digo, Hugo Cobo es un tío que es igual tanto delante como detrás de la cámara. Lo que veis es lo que soy.

Esta canción fue una de las primeras que compusiste mientras estabas en la academia de “Operación Triunfo”

Efectivamente y también era una de las más esperadas por el público, porque ya se la sabían y ha tenido muy buena repercusión.

¿Eso es una presión añadida?

Al revés, creo que fue una manera de prestarle más dedicación a la canción. Tenía que cuidarla mucho, y así al final salió lo que tenemos y estoy muy contento con el resultado y la gente también.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

El otro día la canción llegó al millón de visualizaciones, lo que denota que mi público también está muy contento. Ha sido súper guay leer las reacciones que ha tenido.

En tu videoclip desarrollas tu parte más actoral ¿Te gustaría probar suerte en el mundo de la interpretación?

A mí me encantaría. Me embarcaría en lo que me ofrecieran.

¿Porqué dices que la gente tiene una idea sobre ti de engreído y chulo?

Creo que puede ser por las pintas ¿no? Tener el pelo pintado, los tatuajes, mi postura al posar… Entiendo que lo primero que se le venga a la gente a la cabeza sea eso.

¿Y cómo definirías realmente tu carácter?

Creo que tengo el carácter de mi madre. Un carácter muy fuerte, que cuando me enfado me enfado mucho, pero que luego se me pasa muy rápido. A los cinco minutos ya se me ha pasado todo.

¿Te consideras una persona rencorosa?

Depende. Si es algo muy malo, es difícil que se me olvide.

Tu primer EP se llama “Doleré”, al igual que tu single. Te quiero preguntar ¿qué le duele a Hugo Cobo?

A Hugo Cobo le duele, por ejemplo, darse un golpe (se ríe). Le duele lo que le duele a todo el mundo, que le rompan el corazón… Cosas normales (se ríe).

¿El ser tan natural y espontáneo te ha pasado factura alguna vez?

Claro, como a todo el mundo.

¿Te has involucrado mucho en el proceso de creación del disco? Muchos ex concursantes de “OT” se han quejado de que durante la grabación de su primer disco no tuvieron ninguna oportunidad de hacer nada.

Ha sido una mezcla de todo. Se han tenido en cuenta todas las opiniones y posibles cambios. He tenido la suerte de tener un equipo muy bueno, que ha tenido muy en cuenta mi palabra. Yo digo que este disco es una especie de puchero, porque ninguna canción te va a sonar igual y todas son de un estilo diferente. Es imposible de que te aburras.

Me gustaría preguntarte por tu paso por la academia, tras varios meses desde su final ¿qué balance haces de toda aquella experiencia?

Recuerdo todo de manera tan buena… Tengo mucho que agradecerle. Todos los momentos, incluso cuando nos sentábamos a la mesa para comer, son experiencias positivas.