Mila Ximénez sigue siendo una de las concursantes más fuertes de ‘GH VIP 7’, a pesar de que su paso por la casa de Guadalix no está gustando mucho a sus compañeros de ‘Sálvame’. Entre polémica y polémica, a muchos le llama la atención la relación que la colaboradora de televisión tiene con Antonio David Flores.

Esto ha llegado a ser una de las preocupaciones de Mila dentro de la casa, ya que la colaboradora piensa que Las Campos estarían en contra de ella por la amistad con Antonio David Flores, que ha surgido después de dos meses de ‘reality’.

Jorge Javier Vázquez ha sido el que ha sacado el tema: «Mila está preocupada porque le ha dicho a Antonio David que seguro que las Campos están en contra de ella porque se ha hecho amiga de David», declaraba el presentador sobre la buena relación que hay entre ellos.

El presentador ha querido saber si Terelu Campos podría estar enfadada con ella: «Terelu ya estaba enfadada conmigo antes de entrar. Tampoco cambia mucho el escenario», dice rotunda sobre la relación que hay entre ellas. Parece que han cambiado las cosas entre estas dos colaboradoras que un día fueron grandes amigas.

«¿Te preocupa que Terelu esté enfadada contigo?», le preguntaba el presentador a Mila. «Hombre, yo a Terelu la quiero muchísimo. me imagino que cuando salga no sé si la veré o no, pero yo como con Joao, yo no cambio de afecto. Con Terelu me vine mal, además no me acuerdo ni por qué… ¿por qué estábamos enfadadas Terelu y yo? No me hablo con ninguna…», se pregunta.

¿Tendrá esta polémica solución?