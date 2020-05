Ana María Aldón se ha convertido en la concursante revelación de ‘Supervivientes 2020’ y su paso por el concurso ha dado mucho que hablar. Las confesiones cerca de su vida íntima con José Ortega Cano, así como su dura infancia y cómo se convirtió en madre a una edad muy temprana, así como sus destrezas a la hora de participar en el programa la han catapultado a ser una de las grandes favoritas para alzarse con el ansiado cheque.

Con la final del reality a la vuelta de la esquina, Gema, la hija de la diseñadora, se ha sentado por primera vez en ‘Sábado deluxe’ para hablar de cómo ve a su progenitora en Cayos Cochinos. Además, la joven ha explicado cómo es el papel de abuela de la mujer del diestro y cuál es su verdadera relación con Gloria Camila y José Fernando.

En su primer contacto con la televisión, Gema se ha mostrado muy nerviosa y ha explicado que nunca había estado tanto tiempo separada de su pequeña, que tenía dos años. Ante esto, Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo se comportaba la diseñadora en su faceta como abuela. «Ella fue mamá muy joven y me comprendió muy bien, es la mejor abuela del mundo», deja claro.

La hija de la diseñadora ha afirmado que el comienzo de su relación con el diestro fue muy difícil por todos los comentarios que tuvieron que escuchar sobre la concursante de ‘Supervivientes 2020’. La joven entiende que hubiera un poco de recelo hacia su madre por provenir de una familia que no tenía nada que ver con el mundo del torero: «Mi madre estuvo muy mal, no es un plato de buen gusto. El tiempo nos ha dado la razón sin salir a hablar. Ella sabía que no estaba con él por la fama, hay personas a las que les gusta inventarse historias, mi madre no ha ido en busca de dinero, ha sido muy trabajadora y ha tenido su dinero«.

Acerca de los rumores que señalaban que Gema y José Fernando habían mantenido una relación, la invitada a ‘Sábado deluxe’ dejaba claro que nunca le había mirado con otros ojos que no fueran de hermanos. Además, sobre la defensa de Gloria Camila en ‘Supervivientes’ ha incidido que está contenta por cómo lo ha hecho, aunque en alguna que otra ocasión no hayan coincidido en las formas de explicar las cosas. Y ha sido tajante: no han discutido y no han protagonizado ningún encontronazo. Sobre el paso de su madre por ‘Supervivientes’, la joven se ha mostrado muy orgullosa por su madre aunque no le gustaron las palabras que tuvo hacia su abuelo: «Me dolieron mucho».

Ana María Aldón sufrió malos tratos por parte de su padre

Ana María Aldóndesveló que sufrió maltrato por parte de su padre y no pudo evitar las lágrimas al contarlo. «Quiero perdonar a mi padre porque era un hombre muy duro, a veces inhumano con mi propia familia, especialmente con mi madre. Fue una bestia humana. Durante años torturó a mi madre. Nosotros lo veíamos. Soy la menor de seis hermanos. Nos agarrábamos debajo de la cama día tras día», confesaba entre sollozos nada más comenzar su testimonio.

«Desde que tengo uso de razón he querido tener un cuchillo en la mano para matar a mi padre«, revelaba a andaluza, rota en llanto al rememorar esta etapa de su vida que hasta ahora había permanecido oculta a la luz pública. Vivir en un ambiente de violencia marcó su infancia y su adolescencia. «Quería crecer y ser mayor de edad. Esos días acababan de la peor manera posible. Al día siguiente agachaba la cara de vergüenza cuando veía a mi madre con la cara morada. Mi madre era un ángel que cayó del cielo».