Las audiencias del Día de Reyes han vuelto a sorprender. Antena 3 se ha hecho líder de la franja del Prime Time gracias al especial de ‘Tu cara me suena’. El programa ha cosechado un buen 16,5% de share y 1.832.000 espectadores. No obstante, los datos son inferiores a los de su gala de Navidad. Entonces, firmó un 17,8% y 2.200.000 espectadores. Mientras tanto, ‘Mediafest’ no tenía nada que hacer contra el espacio presentado por Manel Fuentes. El programa de Telecinco pincha con un 7,8% de cuota de pantalla y 795.000 espectadores. Baja así también con respecto a la semana anterior que alcanzó un10,7% y 984.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

Tu cara me suena: calentando motores 1.644.000 11,8% Tu cara me suena: especial reyes 1.832.000 16,5%

Telecinco

Mediafest night fever 795.000 7,8%

LA 1

La suerte en tus manos 1.082.000 7,8% Cine The tourist 1.218.000 9,2%

LASEXTA

Lasexta columna 691.000 5% Equipo de investigación Caso Shakira 655.000 4,8%

CUATRO

First dates 842.000 6,2% El blockbuster Gladiator (el gladiador) 927.000 7,8%

LA 2