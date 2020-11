El magnate italiano se ha entrevistado con el presentador de ‘El Hormiguero’, a quien ha contado su fórmula para triunfar en los negocios.

Este miércoles, el magnate italiano Flavio Briatore se ha entrevistado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. En su entrevista con el presentador de Antena 3, el italiano ha hecho un repaso por su larga trayectoria profesional, avalada por el éxito, la fama y una larga ristra de ceros en su cuenta bancaria. Es una de las cuestiones de las que ha hablado en el espacio, aunque en primer lugar recordaba cómo fue enfermar por coronavirus.

Su coronavirus fue «como una pulmonía leve»

«Se comentó mucho en prensa. Me recuperé, pero la prensa seguía dando una cobertura como que me había muerto», decía el italiano. «La Covid-19 es una experiencia, lo es. Pero mi vivencia fue como una pulmonía leve. Cinco días ingresado y luego tres semanas de cuarentena en casa descansando».

Sobre su labor como líder de escuderías de Fórmula 1 destacaba cuánto ha evolucionado este sector. «Todo cambia, no he sido solamente yo. Todo ha cambiado y también los pilotos tampoco son los que habían. Ahora es distinto. La F1 sí que ha cambiado. Ahora está todo más organizado, con mucha informática». En sus declaraciones ha hecho mención especial a Fernando Alonso, a quien fichó con apenas 18 años cuando él era director deportivo de Renault y el asturiano, una joven promesa del automovilismo.

Así habla de Fernando Alonso: «Es honrado, fuerte, sólido»

«¿Qué te llamó la atención de Fernando Alonso?», le preguntaba Pablo Motos. «Me gustó porque es muy rápido. Es increíble, no se ha visto nada parecido. Le vi, hablamos y después de esa conversación le dije: el contrato». La respuesta del deportista fue: «Lo tengo que pensar». Pero Briatore le convenció enseguida para sellar el acuerdo de inmediato. «Le dije: lo tienes que firmar. Y lo firmó al momento. Es muy entregado, muy amable. Somos familia».

Sobre la vuelta de Fernando a las pistas de F1 ha explicado que siguen en permanente contacto, ya que son grandes amigos. Por eso le augura un exitoso retorno. «Trabajamos juntos. Halamos todo el rato. Fernando es como familia. Hemos hecho algo increíble juntos». De Alonso valora sus cualidades como persona: «Es honrado, es fuerte, sólido y estoy encantado de que haya vuelto a la F1. Está súper en forma, súper motivado».

El último proyecto empresarial de Flavio Briatore es la discoteca Billionaire Dubai, que ya se ha convertido en uno de los espacios más demandados por celebrities del mundo entero. No cabe duda de que el italiano parece ser un rey Midas de los negocios. Cosa que toca, cosa que funciona. Da igual si es en el mundo de la moda, el fútbol o el sector inmobiliario. El viento siempre parece soplarle a favor. Por ello, Motos le ha preguntado por su secreto para «hacer dinero». Este le respondía sin aspavientos: «Mi secreto es la gente, las personas con quienes estás. Siempre, tu equipo. Todo el mundo tiene que pensar en lo mismo, todos remando juntos. Es un poco como en el ejército. Tienes al general, que tiene que encargarse de que todo salga bien. Por supuesto la creatividad es importante, pero cuando empecé en Formula 1 no teníamos experiencia», reconocía. «La Fórmula 1 no es un automóvil: es un prototipo, un producto. Conté con dos conductores de primera, con un talento indescriptible».

«La peor enfermedad del mundo son los celos, la envidia»

El presentador le preguntaba si para tener éxito en los negocios era preciso tener «pocos escrúpulos», ya que la gente suele pensar que «si tienes dinero es que algo malo has hecho». Y contestaba con mucho sentido del humor. «La peor enfermedad del mundo son los celos, la envidia. Si tienes éxito y al día siguiente dejas de tenerlo hay un montón de gente que se va a alegrar muchísimo. En Italia si vas en un Ferrari no dicen ‘fantástico, yo quiero hacer lo mismo’. Lo que hacen es coger la llave y te la pasan por el Ferrari. Es la envidia. Si ganas dinero será que has hecho algo mal».

A día de hoy, su mayor orgullo como magnate es el factor humano y la posibilidad de alimentar a muchas familias. «Tenemos el talento de crear empleo. En mi grupo somos más de 1.000 personas trabajando. Creamos empleo. Nos encargamos de que haya un sueldo para que cada uno pague su hipoteca y los colegios de los niños».