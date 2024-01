El desgarrador testimonio de Finito y Keroseno en ‘GH Dúo' sobre la trágica muerte de su madre

Finito y Keroseno se han convertido en los concursantes más incendiarios de 'GH Dúo'. Los hermanos han protagonizado incontables encontronazos con gran parte de los concursantes del 'reality'. Su fuerte carácter y que no se callan nada de lo que piensan no gusta a todos, como es lógico. Una situación que tiene a los habitantes de la casa de Guadalix revolucionada. Los dos han pasado una semana complicada entre roces, gritos y discusiones. La gala de este jueves de 'Gran Hermano Dúo' ha mostrado una cara de los concursantes que pocas veces sacan a relucir: la humana. Los dos han recordado el trágico suicidio de su madre cuando apenas eran unos adolescentes. Una pasaje que marcó un antes y un después en sus vidas. Rotos de dolor, ninguno de los dos ha podido contener las lágrimas.

Finito y Keroseno se sinceran en 'Gran Hermano Dúo' sobre la historia que ha marcado sus vidas

La tercera gala de 'GH Dúo' se ha saldado con el final del concurso para Finito y Keroseno de manera conjunta. La pareja de hermanos se ha visto obligada a decirse adiós tras la expulsión del primero. Antes de aquello, los dos han tenido la oportunidad de mostrar su lado más íntimo y personal ante las cámaras. "Os lo agradezco mucho. Habéis sido muy generosos", les ha dicho Marta Flich nada más escuchar el testimonio que han compartido sobre el momento más complicado de sus vidas. "Estamos marcados por una historia y no podemos estar con miedo de hablar con la historia. Bastante miedo pasamos durante 10 años estando silenciados", comenzaba hablando Finito.

Los artistas performáticos perdieron a su madre con 13 y 14 años años cuando esta tomó la decisión de quitarse la vida. Corría el año 2010. "Todavía quedan muchas dudas y cosas por preguntar", reconocía Keroseno, visiblemente afectado. Ninguno de los dos ha podido evitar emocionarse al recordar cómo fue la última etapa de su progenitora y lo que significaba esta para ellos. "Nos fuimos corriendo. Luego llegó mi padre y empecé a estar enfadado y a sentirme culpable. Me dolió mucho que a los años me diesen la carta de despedida que dejó ella. No me mencionaba porque ella estaba enfadada conmigo. Me dolía que se hubiera ido pensando que yo soy el malo", rompía a llorar Finito. El joven ha reconocido que durante todos estos años de ausencia él ha asumido el rol de tirar de su hermano. Una posición de fortaleza que le ha obligado a contener sus emociones.

La polémica que ha perseguido a los hermanos por la forma de afrontar la muerte de su madre

El durísimo relato de Finito y Keroseno sobre cómo vivieron la muerte de su madre ha sobrecogido, incluso, a la propia presentadora de 'GH Dúo'. "En mi casa no se hablaba del tema hasta que un día estábamos en la cama y le dije a mi hermano: '¿No echas de menos a la mama? Porque yo sí'. Esa fue la única pregunta que respondimos", ha continuado recordando Keroseno. De hecho, el mayor de los dos ha confesado que para él ha sido muy complicado no tener a su progenitora al lado durante todo su proceso de búsqueda de identidad. Justamente un día viendo 'Gran Hermano' entró una concursante que se llamaba Amor y mi madre dijo 'Mira, así será un día el Pablo'. Para mí era mi mejor amiga, mi confidente", ha contado emocionado.

Los jóvenes se hicieron famosos -y virales- hace tres años cuando en sus espectáculos comenzaron a tratar desde el humor el trágico suicidio de su madre. Una forma de afrontar la pérdida que generó mucha polémica, sobre todo en redes. Los artistas recibieron un aluvión de críticas, hasta el punto de ser tratados de frivolizar con el tema del suicidio. Un problema social en España que solo en 2022 terminó con la vida de 4.097 personas.