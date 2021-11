Fernando Ónega está de enhorabuena y es que su buen hacer en el mundo del periodismo continúa dándole alegrías, ahora en forma de Premios Ondas, otro más para su colección, aunque se tratase del premio del pasado año que por culpa de la pandemia no pudo recoger. Sin embargo, el veterano profesional de la información ha querido quedarse en un discreto segundo plano y cederle todo el protagonismo a su hija, Sonsoles Ónega, que poco a poco está demostrando haber heredado el talento de su padre como profesional de los medios, ahora también al frente de ‘Ya son las ocho’, su nuevo programa vespertino. La presentadora no para y ahora además de estar en ‘Ya es mediodía’ alarga su estancia en la cadena con un programa por la tarde, el cual se estrenó este lunes con buenos datos de audiencia, llegando incluso a subir la media de la cadena para esta franja maldita, en la que ‘Pasapalabra’ de Antena 3 continúa sin rival.

Vídeo: Europa Press

Sonsoles Ónega está de moda y parece que el público la quiere, pero no tanto como su padre y es que Fernando Ónega se ha deshecho en elogios hacia su hija. Orgullo de padre, que le lleva a valorar su debut en su nuevo programa vespertino: “La he visto como a mi hija, la he visto muy segura, la he visto con grandes reflejos y creo que hará un gran programa. Es mi esperanza y naturalmente es mi deseo”, confiesa el periodista, que reconoce que no ha encontrado un punto en el que hacer crítica a su hija, pues está demostrando una gran maestría.

Eso sí, habla como presentadora y como periodista. Otra cosa es entrar a valorar sus dotes como bailarinay es que mucho juego ha dado en las redes sociales la promo de ‘Ya son las ocho’ en el que Sonsoles Ónega y su amplio elenco de colaboradores aparecen bailando. Son muchos los que han hecho chanza sobre sus capacidades rítmicas y Fernando Ónega no duda incluso en ponerle nota en esta tarea. Vea el vídeo y desvela si aprueba o no Sonsoles en esto de ponerle ritmo a la vida.