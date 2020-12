El buen rollo entre la presentadora y los ‘coaches’ de ‘La Voz’ es tal que tienen un chat para intercambiar mensajes: «Nos reímos mogollón».

Este miércoles, Eva González ha ido a divertirse a ‘El Hormiguero 3.0’. Allí ha hablado de la gran final del programa que presenta en Antena 3, ‘La Voz’. La segunda edición del ‘talent’ ya tiene a los cuatro elegidos, que lucharán el próximo viernes 4 en la última gala por convertirse en la mejor voz del país.

El chat de Eva y los coaches de ‘La Voz’ se llama «Pasión de coaches»

La presentadora se mostraba satisfecha de estar de nuevo en el plató del espacio de Pablo Motos. La última vez que se entrevistó con el presentador fue en pleno confinamiento, a través de videollamada. Feliz ante la recta final del ‘talent’ musical que conduce, la sevillana ha revelado que mantiene una excelente relación con los coaches: Pablo López, Laura Pausini, Antonio Orozco y Alejandro Sanz. Este último ha sido su ídolo desde la adolescencia. Tenía pósters suyos en su habitación (y rompió su primera hucha para comprar su disco ‘Pisando fuerte), así que aún le cuesta no relacionarse con él como una admiradora.

«Un día dije que me encontraba mal, muy bajita, antes de empezar el programa. Alejandro se levanta, se va a su camerino y me trae un Paracetamol y unas pastillas efervescentes de color naranja. Me casca el Paracetamol y me dijo: ‘Tómatelo», ha relatado. Entonces la ‘fan’ que hay en su interior fue incapaz de decirle a su artista favorito que ya había tomado medicación para su malestar. ¡Así que tomó doble ración!

La mujer de Cayetano Rivera ha compartido con la audiencia de Pablo Motos que sus compañeros son gente estupenda. No tienen nada de divos. Todo lo contrario: son una pandilla de colegas que se llevan divinamente. Su chat de WhatsApp se llama «Pasión de coaches» y, según ha comentado, «estamos todos y nos reímos mogollón».

La modelo ha tenido ocasión de hablar de su familia, en especial del hijo que tiene con Cayetano Rivera, Cayetano Junior, de dos años y medio. «Habla muchísimo, ha salido a su madre», ha detallado. «Habla con las manos. Para Reyes ha pedido parmesano. Yo le digo: Y mamá, ¿qué le vas a pedir a mamá? ¡Parmesano para todos! Es un tío práctico».

El 2020 ha sido un año complicado para la que fuera Miss España. La andaluza ha visto cómo el confinamiento paraba las grabaciones de ‘La voz’. Y a principios de año salían a la luz en SEMANA las imágenes de su marido junto a Karelys Rodríguez, quien poco después ofrecería todos los detalles de su relación con el hijo de Paquirri.