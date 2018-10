Eva González le ‘quita’ el puesto a Jesús Vázquez y él se la devuelve

View this post on Instagram

Hoy comienza una nueva aventura para mi, un sueño cumplido, una meta alcanzada. Voy a presentar @lavozantena3. Dejo atrás 6 años de mi vida maravillosos en los que he aprendido muchísimo y he forjado grandes amistades que estoy segura de que se van a conservar para siempre. Gracias @rtve @shineiberia y @masterchef_es por cuidarme tanto. Sois un equipo humano de 10. De pequeña me dijeron que nunca dejara de soñar y he intentado no dejar de hacerlo porque sé que los sueños se cumplen. Voy cargada de buenos deseos, optimismo y muchos nervios para qué nos vamos a engañar pero sobre todo voy cargada de ilusión. Gracias @soniamarina8 para @lorealhair y @lorealmakeup por hacerme sentir segura en uno de los días más importantes de mi vida y gracias al equipo de @elhormiguero por nunca dejar de jugar conmigo. Deseadme suerte que esto arranca! @grupoboomerang @antena3com #lavozantena3 #lavozespaña #masterchef