Entrevista a Itziar Castro, el último fichaje de ‘Operación Triunfo’

3 ¿Cómo surgió el fichaje para que estés hoy aquí, como profesora de OT?

Me llamó Noemí (Galera) y me dijo: ‘te va a llamar Tinet’. Y yo pensaba que me llamaban para Tu cara me suena y pensé: ‘qué ilusión, por fin voy a hacer el mamarracho’. Y es que yo llevo mucho tiempo pidiendo que me cojan como concursante, que lo sepas. Entonces cuando me llamó Tinet le dije: ‘ ¿Qué? Para Tu cara me suena, ¿no? Y él: ‘no, para OT’. Entonces me quedé flipando y dije: ‘Pues me lo pienso’.