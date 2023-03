Raquel Mosquera y Gema Aldón han protagonizado uno de los momentos más tensos de la gala de 'Supervivientes 2023' de este jueves. Ambas han caído en el mismo grupo después de hacer una reestructuración y eso parece no haber convencido a ninguna de las dos.

Aunque llevan apenas unas semanas en Honduras, ambas han protagonizado ya algún que otro encontronazo. Gema Aldón no dudó en criticar a la peluquera, a la que considera como extremadamente cariñosa: "No puedo con ella". Raquel Mosquera se tomó este comentario muy mal: "No me gustó nada el comentario que hizo de mí", declaró. Además, añadió que era una "chabacana".

En este momento, Jorge Javier Vázquez. echa más leña al fuego y le recuerda a Raquel que también le dijo que era "empalagosa". Esta no dudó en desvelar que hubiera preferido estar en el otro equipo. "Que se vea que yo no necesito hablar de nadie, solo hablo de alguien para contestar cuando hablan de mí. La respecto pero no la comparto", apuntaba la peluquera. Gema, que no se calla nunca, no dudaba en contestarle: "Ya veo cómo la respetas... si lo hicieras cogerías el doblón y te callarías".

Una reestructuración de grupos ha provocado polémica

Raquel ha querido dejar claro que ella no se mueve bien en los conflictos: "Puede haber un equilibrio bueno. Lo importante es adaptarse. Estoy muy acostumbrada a adaptarme en mi vida a todo. Soy muy positiva y no me gustan los conflictos, pero si tengo que poner a alguien en su sitio lo pongo, aunque no me gustan los conflictos", dice. En este momento, Jorge Javier Vázquez, asombrado, le lanzaba un zasca: "A Raquel no le gustan los conflictos excepto algún viernes por la noche", dice en referencia a las entrevistas que ha dado en el 'Deluxe' hablado de todas sus polémicas. Raquel, que no se creía lo que acababa de escuchar, no era capaz de articular palabra y se quedaba callada.

Raquel Mosquera y Jorge Javier Vázquez siempre han tenido una relación de amor/odio. Fue el pasado mes de noviembre cuando ambos protagonizaron un cara a cara porque según el presentador, ella había puesto muchas condiciones antes de sentarse en el plató de televisión: "Uno cuando se sienta en un plató de televisión no puede decir quién es buen profesional y quién no lo es". Después le sacó a Rocío Carrasco, de la que dice que nunca había puesto vetos: "Rocío nunca ha vetado a nadie. Será por algo... Será porque no tiene miedo de enfrentarse a los demás. Raquel, mientes", declaraba.