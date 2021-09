El humorista también ha dejado claro que nunca ha sido capaz de confesárselo a sus parejas: «Ojos que no ven, corazón que no siente».

Desde que entrara en ‘Secret Story’, el concurso de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet está siendo mirado con lupa y sus movimientos dentro de la casa más vigilada de la televisión no están pasando desapercibidos. En las últimas horas, el humorista está aprovechando el tiempo de descanso dentro del concurso para charlar de forma distendida con algunos de los concursantes. En esta ocasión, después de varias conversaciones en las que ha hecho alguna que otra confesión sobre María Teresa Campos, el chileno ha hablado abiertamente sobre las deslealtades que ha cometido estando con algunas de sus parejas. «Todos los hombres lo hacen, hay que saber hacerlo bien«, ha admitido con una sonrisa de oreja a oreja.

Mientras que se encontraba en el porche de la casa de ‘Secret Story’, Edmundo ‘Bigote’ Arrocet ha entablado una profunda conversación con Miguel Frigenti y Luca Onestini sobre la infidelidad. «Es un tema de acuerdo a la religión y el país. En los países árabes te puedes casar con tres, cuatro o cinco mujeres y no pasa nada. El lado occidental es el más falso de todos porque uno se casa y tiene a su novia y tiene a su amante en la mayoría de los casos. La infidelidad es relativa, la llevamos todos en los hombres», ha comenzado a reflexionar.

Ante tales declaraciones, el colaborador de ‘Sálvame’ no perdía la oportunidad de preguntarle al humorista si le había sido desleal a algunas de sus parejas. Ni corto ni perezoso, Edmundo Arrocet respondía de forma afirmativa y comenzaba a reírse. «El que diga lo contrario está mintiendo como un bellaco», aseguraba. Aunque no ha querido dar el nombre de las mujeres en cuestión, lo cierto es que el humorista también ha revelado que nunca ha sido capaz de confesar sus deslealtades alegando que «ojos que no ven, corazón que no siente». «Hay que saber hacerlo bien. El problema es que nadie lo reconoce», aseveraba para sorpresa de sus interlocutores. Eso sí, el que fuera pareja de María Teresa Campos también hace hincapié en que no todos los hombres actúan de esa manera. Se trata de unas declaraciones que se han producido este domingo y que han corrido como la pólvora a través de las redes sociales gracias al Canal 24 horas del reality de Telecinco.

#Secret19S Después de lo de "el 70% de las mujeres buscan hombres con dinero", llega el "todos los hombres son infieles por naturaleza"

Escuchad: pic.twitter.com/sj4faJPAQ2 — Locura (@Locura__) September 19, 2021

El verdadero motivo por el que Edmundo rompió con María Teresa Campos

Desde el primer momento que pisó la casa de ‘Secret Story’, Edmundo Arrocet no dudó en mencionar a la que fuera su pareja, María Teresa Campos. Desde entonces, el humorista no ha parado de mencionar a la veterana comunicadora hasta el punto de ir un paso más allá y explicar los verdaderos motivos por los que se produjo su ruptura.

«Tenía que venir conmigo a un premio europeo que se me da a mí de la moda y no quiso ir, hubo una discusión y entonces le dije que yo me iba. Cuando estás con alguien tú tienes que ser transparente. No me gusta pelear, la primera está bien, la segunda también, pero si viene la tercera, la cuarta, la quinta… a mí no me va», expresó.

Lo cierto es que los primeros días de Edmundo Arrocet dentro del reality presentado por Jorge Javier Vázquez están siendo de lo más intensos. Hace unos días, mientras él dormía, los concursantes se reunían en el salón para poner sobre la mesa los problemas que estaba habiendo en la casa con respecto al orden y la limpieza, así como las tareas del hogar que todos debían cumplir. Era Jesús de ‘Gemeliers’ quien confesaba que el humorista no estaba cumpliendo con la tarea que le había sido encomendada. «Vamos a hablar con este señor para decirle que no está haciendo nada, ni pruebas, ni tareas, no está cocinando, no está limpiando… Me da mucha pena porque no le conozco, estoy tratando de conocerlo, no le he visto hacer nada», decía el joven.