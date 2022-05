Diego Arrabal cierra una etapa laboral en Mediaset. Esta vez no por decisión propia como sucedió hace un año, sino porque así lo ha decidido la cúpula de Telecinco. Fue este jueves por la tarde cuando se lo comunicaron al paparazzi y colaborador de ‘Viva la vida’ y horas después cuando él lo ha confirmado públicamente. ¿El motivo? Su canal de Youtube, donde sin cortapisas daba su opinión. Aunque agradecido por la oportunidad que le han dado durante casi un lustro, Diego Arrabal no puede evitar sentirse triste tras ser despedido. «Hace casi un año, escribí unas palabras para comunicaros que abandonaba el programa ‘Viva la vida’ que me había dado la oportunidad de estar trabajando más de cuatro años. Hoy después de cinco años, quiero comunicaros que llegó el momento. Esta vez sí. No es una despedida voluntaria, no puedo decir me voy porque estoy cansado, que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté«, comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Arrabal (@diegoarrabalpaparazzo)

Pidiendo perdón a aquellos que se hayan podido sentir ofendidos durante sus intervenciones en televisión y evitando así irse con un mal sabor de boca, Diego Arrabal pone fin a su trabajo en Telecinco como colaborador. «Respeto como profesional que soy las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben) aunque no las comparta. Desde aquí, quiero pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal, lo repito, os pido perdón», añade.

Les desea lo mejor, tanto a la cadena de televisión como a la productora y espera que sigan triunfando, aunque él ya no forme parte de su plantilla cada fin de semana. «Dicho esto, gracias a la productora Cuarzo, a la cadena Mediaset y a todos los que me habéis aguantado un fin de semana tras otro, desearos lo mejor del mundo», continúa el tertuliano. Eso sí, ha dejado claro que ni mucho menos comparte la decisión de la cadena y que hayan roto con él cualquier relación contractual. La relación laboral de Arrabal y Telecinco ya ha terminado, por lo que pocos creen que el periodista vuelva para despedirse y dar su último adiós en directo.

Pero, ¿qué contenido trata él en su canal para que este sea el motivo de despido? Diego Arrabal es muy activo en esta plataforma y suele mojarse hablando sobre diferentes asuntos de la crónica social. Con muchos protagonistas, últimamente era común que estos vídeos estuvieran centrados en Marta Riesco y Antonio David Flores, Rocío Carrasco y Fidel Albiac o ‘Sálvame’.

Diego Arrabal ha abandonado ‘Viva la vida’ en dos ocasiones

Arrabal hasta en dos ocasiones ha dejado ‘Viva la vida’, aunque por razones bien distintas. La primera de ellas en octubre de 2020 cuando aseguró que dejaba este proyecto para disfrutar de su hijo los fines de semana y la otra en mayo de un año después. En esa ocasión, aseguró que quería centrarse en otros proyectos sin imaginar que regresaría y que casi 365 días más tarde sería la cadena quien le despediría de manera fulminante.

Te interesará saber...