Cristina Saavedra este año perdió a su otra hermana, justo ocho meses después de que falleciera la menor de ellas. Por segunda vez y por la misma causa, la presentadora de La Sexta se tuvo que despedir de ellas, a pesar de que nunca hubiera imaginado este final para ellas. «Lucho al lado de mi hermana, segura de que la vida no me va a robar a otra hermana tan pronto», dijo hace meses, cuando todavía no sabía el trágico destino que les esperaba. También había perdido poco antes a su abuela, a quien se adoraba en su familia y cuyo golpe supuso un batacazo del que todavía no se ha recuperado. Se tomó un descanso más que necesario y ahora ha regresado a su puesto de trabajo como presentadora de televisión, un momento muy emocionante que ella resume como «meses de tinieblas y oscuridad».

«Después de meses de tinieblas y oscuridad, lo que veis en este vídeo me devuelve a la vida. Hoy he vuelto a presentar y ahí estaban al final mis compañeras y compañeros. Gracias por tanto amor que me ha hecho fuerte», ha dicho la comunicadora. Emocionada por su reincorporación a la cadena y a su rutina, la periodista agradece el recibimiento tan especial que le han hecho en su vuelta. Un ramo de flores, aplausos y mucha emoción han sido los ingredientes más destacados que han tenido lugar tras las cámaras. De hecho, la comunicadora no ha podido reprimir las lágrimas y ha agradecido el precioso gesto que acaban de tener con ella todos sus compañeros, quienes le han dejado claro todos lo que le han echado de menos durante su ausencia.

Tres duras pérdidas en muy poco tiempo provocaron que Cristina Saavedra decidiera parar. Se dio de baja, pues no era capaz de estar en un plató soportando todo el peso que tenía a su espalda y ha sido ahora cuando ha vuelto a la vida pública. «Fuimos la banda más hermosa del mundo. Kiko y yo seguiremos tocando por vosotras. Os amamos. Y lo seguiremos haciendo eternamente hasta que nos volvamos a encontrar», escribió hace unos días.

Todo su círculo ha sido consciente de lo difícil que ha sido esta última etapa para ella. Nadie está preparado emocionalmente para despedirse de personas tan importantes para ti y eso dejó k.o a Cristina Saavedra, quien ha utilizado todo este tiempo para volver con fuerza a su puesto de trabajo. «De vuelta. Gracias por el cariño que tanto me ha ayudado a estar aquí de nuevo. Nos vemos pronto en la Sexta Noticias 20h», escribió antes de su primer programa, unas palabras con las que anunciaban las ganas que tenía de reencontrarse con la audiencia.