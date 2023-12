Cristina Pedroche ha sido la última invitada del año en 'El Hormiguero'. Y, como ya viene siendo habitual en sus visitas al plató de televisión, Cristina dejaba a todos sin palabras con su triunfal aparición... Especialmente al presentador Pablo Motos que le decía: "Menudo look llevamos hoy". "Es que siempre me dicen que si voy desnuda en Nochevieja, pues hoy voy de cuello vuelto", le ha contestado su invitada.

El próximo 31 de diciembre, acompañada de su fiel compañero Alberto Chicote, Cristina Pedroche volverá a presentar las Campanadas desde la Puerta del Sol. Sin duda, uno de los momentos más esperados del año, especialmente ante la expectación de ver el vestido que lucirá para la ocasión. En su visita, este jueves al plató de 'El Hormiguero', la presentadora ha dado algunos detalles de su cuidado estilismo para esa noche tan especial. Además, ha compartido con Pablo Motos cómo fue el nacimiento de su pequeña Laia y cómo ha cambiado su vida desde que se convirtiera mamá...

De todo ello han podido hablar después de que Cristina Pedroche dejara sin palabras a Pablo Motos nada mas llegar al plató de Antena 3 con su original y sorprendente look. "Menudo look llevamos hoy", le ha dicho Pablo Motos al entrar en plató. "Es que siempre me dicen que si voy desnuda en Nochevieja, pues hoy voy de cuello vuelto. Lo vi en Instagram y dije: 'Necesito esto para 'El Hormiguero'. Me guardaron el look en agosto y aquí estamos. Además, quería ponerme ropa interior roja porque da suerte y en Nochevieja no puedo llevarla", ha explicado, dejando claro que ignora las críticas que siempre recibe con sus estilismos en las Campanadas.

Cristina Pedroche adelanta algunos detalles de su estilismo para las Campanadas

2023 será el décimo año que Cristina Pedroche presente las Campanadas en Atresmedia. Las novenas en Antena 3, después del éxito de su debut en La Sexta, en la Nochevieja de 2014 - 2015 junto a Frank Blanco.

Entre las pistas que ha ido dando, podemos deducir que, un año más, su estilismo dará mucho que hablar... Ella misma ha confesado que será arriesgado. "Vamos a seguir huyendo de los materiales", ha afirmado. Y es que, después de sus famosas transparencias, estrellas y brillantes, flores, e incluso un edredón, Cristina Pedroche y su estilista Josie lo tienen muy complicado para sorprender a la audiencia. "No es textil como tal. Ya hace varios años que huimos de la tela", ha comenzado diciendo. También ha hecho referencia a una reciente publicación que ha hecho en sus redes sociales, en la que aparece desnuda en medio de la naturaleza y rodeada de agua y hojas.

"Es una joya viva", ha confesado Cristina, añadiendo que, una vez que se quite lo que lleve al inicio de las Campanadas, su vestido seguirá teniendo movimiento...

Además, en una entrevista reciente, afirmaba que en esta ocasión su marido, Dabiz Muñoz había aportado alguna idea: "Nunca le cuento nada a Dabiz porque me gusta darle la sorpresa y enseñarle el vestido cuando ya están las fotos oficiales, pero este año es el que más ha estado involucrado desde el principio. Surgió de forma natural porque le conté una idea, pensando que ya le estaba contando de más, pero él me respondió con otra idea buenísima y hemos estado construyendo nuestras cositas".

La emoción de Cristina Pedroche al recordar el nacimiento de su hija

En su entrevista con Pablo Motos, Cristina Pedroche también ha compartido su felicidad recordando cómo fue el nacimiento de su hija, la pequeña Laia. Antes de entrar en el plató, el presentador ha tenido oportunidad de ver grabado el parto de Cristina, y no ha podido evitar contener las lágrimas. "Como había estudiado tanto, lo sabía todo", ha dicho antes de asegurar que "no habla de dolor, sino de intensidad". "Fue uno de los mejores momentos de mi vida", concluyó.