La colaboradora ha sorprendido a la audiencia de ‘Mask Singer’ cantando y bailando con enorme soltura.

Cristina Pedroche lleva mucho tiempo dando el cante en televisión y en las redes sociales, done triunfa como colaboradora e ‘instagrammer’, respectivamente. Pero hasta ahora no lo había hecho encima de un escenario. La vallecana se ha animado a demostrar su talento para la música y, enfundada en un disfraz de robot, ha entonado una canción en ‘Mask Singer: adivina quién canta’.

Los ‘investigadores’ sospechaban que quizás podría tratarse de ella. Y es que las pistas que había dado eran bastante reveladoras. «Me encanta pasar tiempo con mis vecinos y engrasar el tiempo con ellos con un buen vaso de aceite. A algunos ya los conocéis: Justin Bieber, Selena Gómez… Soy fuerte y elástico. También soy muy fanático del fútbol. No me pierdo ni un partido, y así lo cuento en mis redes… ¡Soy una superstar!». A continuación entonaba el ‘single’ ‘Superstar’ de Jamelia.

Mientras actuaba, Malú y José Mota aseguraban estar convencidos de conocer su identidad. «¡Sé quién es! ¡Me muero con este robot, cómo canta y cómo baila!», exclamaba la intérprete. Javier Calvo destacaba que había cantado y bailado «maravillosamente». Todos parecían coincidir en sus cábalas. Barajaban la posibilidad de que fuera Mónica Cruz, pero para la cantante la pista del fútbol era definitiva: «Es del Rayo Vallecano y se llama Cristina Pedroche». Al escuchar a su compañera, Javier Ambrossi argumentaba: «¿Sabes por qué habla de sus vecinos famosos como Justin Bieber? Porque tiene un muñeco en el Museo de Cera como ellos».

«Me da vergüenza cantar bien»

Cuando por fin se quitaba la máscara (tras rematar su actuación con un impresionante espagat), tanto el público como los miembros del jurado aplaudían emocionados. Pedroche estaba feliz tras su actuación. «Esto es un sueño porque a mí en realidad, desde pequeña yo he querido ser Miley Cyrus, pero la voz no me acompaña. Y me da muchísima vergüenza cantar bien. En cuanto me escucho un poco afinada echo para atrás y me da como vergüenza y paso. Este programa me ha dado la oportunidad de cantar bien y no pasar vergüenza gracias a ser robot», decía.

«Has cantado súper bien. ¡Tienes un agudo increíble!», le recordaba Malú. Pedroche ha confesado porqué la cantante la ha descubierto. «Nos seguimos mucho en Instagram y nos damos muchos likes. Ella sabe que yo estoy todo el día bailando». La pareja de Albert Rivera comentaba que «con los bailes, la vocecita y cuando se ha abierto de piernas» se ha dado cuenta enseguida de que era ella.