Tiene 57 años y lleva desde los 17 en el mundo de la comunicación. La radio fue lo primero que se cruzó en su vida pero en la tele se siente como pez en el agua.

El periodista catalán legó a Telecinco en 1997, tras su paso por TVE, Antena 3, Canal Sur y la cadena autonómica catalana. Desde entonces, ha formado parte de algunos de los grandes formatos de la cadena, como La casa de tu vida, La noria, Gran Hermano y Supervivientes. Jordi se maneja con la misma soltura en los realities de entretenimiento como en los debates más encendidos.

¿Se han cumplido tus sueños profesionales?

Sí, de sobra.

¿Y los personales?

Hay dos o tres que aún no, pero están cerca.

¿Una asignatura pendiente?

Aprender a cocinar algo que no sea pasta.

¿Tu mayor virtud? ¿Y un defecto?

Soy tolerante, pero impaciente.

Un momento inolvidable de tu vida.

La tarde que falleció mi madre.

¿Eres nostálgico, te gusta echar la vista atrás?

Claro que no. Hay dos días que no me importan: ayer y mañana.

¿Tienes mascotas?

Ellas me tienen a mí, son fundamentales en mi vida. Una golden y una Boyero de Berna.

¿Qué te enamora?

Los detalles más pequeños.

Si no te dedicaras a lo que haces, ¿qué otra profesión hubieras elegido?

Me hubiera gustado ser maestro de Primaria.

¿Un viaje pendiente?

Japón. Espero viajar allí pronto.

Un libro que te haya marcado.

El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez.

¿Cuál es tu película preferida? ¿Y actores?

Son cincuenta por lo menos las películas que me gustan y venero. Y actores, Robert de Niro siempre está bien y Julia Roberts es fantástica.

Un disco o una canción.

Cualquier disco de Serrat.

¿Has cometido muchos errores en tu vida?

Creo que no.

¿Qué tal te manejas con las labores del hogar? ¿Qué te gusta y qué detestas?

No soy bueno en eso. Vivo en sitios pulcros, pero es por obra y gracia de personas empleadas. Y no me gusta cocinar.

¿Tu comida favorita?

La paella valenciana.

¿A quién admiras?

Admiro a las personas que salvan vidas; todas ellas me infunden mucho respeto y gratitud.

¿Cuáles son los valores básicos de tu vida?

La lealtad, sin duda.

¿Qué es lo que más te cuesta perdonar a una persona?

Yo no tengo especial interés en perdonar a alguien que me la ha jugado o que es, simplemente, una persona estúpida.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

De todo menos trabajar.

¿Practicas algún deporte?

Natación con regularidad.

¿Prefieres el mar, la montaña o una ciudad para desconectar?

Un buen libro, el lugar da igual.

¿Sabías que…?

Estudiaba Ciencias de la Información y Filosofía cuando la radio se cruzó en su vida. Es un gran cinéfilo. Robert de Niro y Julia Robert están entre sus actores favoritos. Leer, nadar y viajar son sus mejores vías de escape. Su viaje pendiente es ir a Japón. Tiene una casa en Miami donde pasa temporadas cuando el trabajo se lo permite.