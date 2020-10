La colaboradora es la primera participante de «Quiero dinero», el nuevo concurso de Telecinco, donde explorará sus límites a cambio de 5.000 euros diarios.

Chelo García Cortés asume esta semana un nuevo reto profesional. Será la primera concursante de ‘Quiero dinero’, el nuevo concurso de Telecinco. Este se ubicará en la franja de ‘Sálvame Tomate’ y en él, los colaboradores del espacio de las tardes de Telecinco se someterán a retos y preguntas mediante los que podrán ganar 5.000 euros. La colaboradora asume con muchas ganas y no pocos nervios este segmento en el que se explorará a fondo sus límites, tanto físicos como morales y psicológicos.

«Me da mucho miedo ser la primera»

«Es uno de los momentos en los que me siento con más responsabilidad. Me da mucho miedo ser la primera, pero voy a intentar no defraudar a nadie y menos a Kopérnica«, ha revelado la periodista. Kopérnica es “una máquina capaz de decir si alguien miente y de traducir sus emociones”. O lo que es lo mismo: un polígrafo al que se someterán cada tarde los colaboradores de Sálvame para ganar dinero y que pondrá a prueba su aguante. Se trata, en definitiva, de conocer cuáles son las líneas rojas que los tertulianos están dispuestos a cruzar. ¿Hasta qué punto están dispuestos a abrirse en canal para llevarse el dinero? ¿Está dispuesta a traicionar a sus compañeros? ¿Revelará todos sus secretos?

La gallega lo tiene claro: «Llegaría hasta donde hiciera falta para conseguir dinero». No lo importa someterse a las preguntas que le hagan. Muchas de ellas tendrán que ver con su relación con su mujer, Marta Roca, o con su amiga Isabel Pantoja. En el espacio se le formularán cuestiones como lo que verdaderamente le une a la tonadillera…

«Marta tiene miedo porque sabe de lo que soy capaz»

Chelo García Cortés ha dejado claro que acepta este desafío con ilusión, pero también con ciertos temores. «Marta tiene miedo porque sabe de lo que soy capaz», ha reconocido. Pero llevan una vida entera juntas y como pareja están preparadas para lo que pueda suceder. «Lleva 30 años apoyándome, tengo la suerte de tener la mejor persona que podía tener en mi vida, que es Marta”.