Chelo García Cortés, tras perder 15 kilos: “Me siento más segura”

Tras los pasos de Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, también Chelo García-Cortés se ha puesto manos a la obra para mejorar su físico. El resultado: 15 kilos menos, tres tallas menos y 15 menos de contorno, gracias al Método Pronokal. Estrenando figura, la colaborada de ‘Sálvame’ deja atrás el 2018, un año del que no guarda un especial buen recuerdo, y recibe el 2019… Un año del que espera lo mejor.

La decisión de someterse al Método Pronokal

“Yo tenía el mejor ejemplo en Carlota Corredera y Jorge Javier, pero, sobre todo, en Carlota. Pensaba, si ella puede, yo también y, además, en su caso muchos más kilos que yo. Se ha quedado espléndida, pero, sobre todo, la veía muy feliz. Los dos me animaron mucho”, nos confesaba.

Sin problemas de sobrepeso

“Nunca he tenido problemas de obesidad, ni de peso, pero tengo 67 años, soy una mujer ancha y me tengo que cuidar. Además, siempre he comido mal por mi trabajo, y ahora he aprendido a comer. He hecho mucho régimen, pero es la primera vez que tengo resultado, y por eso estoy muy contenta y me veo mucho mejor”, cuenta.

El comienzo del Método

“Empecé a finales de julio de 2018. Esto también era un reto para mí porque vivo en aviones y hoteles”, confiesa.

Cómo se siente fisícamente

“Fea no, lo que pasa es que me veía cuadrada. Yo soy grande y me había dejado un poquito”, explica.

Competencia entre las otras colaboradoras

“No hay competencia, porque sería absurdo que yo me quisiera comparar con María Patiño, para empezar soy mucho más grande que ella y le llevo 30 años. Lo importante en una persona es reconocer la edad que tienes y vivir bien. A mí me da igual lo que se pongan mis compañeras, lo que necesito es verme yo bien ante el espejo y perder tres tallas le gusta a todo el mundo”, nos dice.

Su impresión al mirarse en el espejo…

“No, y siempre me he gustado, pero lo que pasa es que había engordado, nada más. Es verdad que desde que estoy en la tele la imagen es más importante para mí”, dice.

Sin complejos

“Ninguno, y ahora me siento todavía más segura, aunque me gustaría ser alta y delgada como Sofía Mazagatos”, cuenta entre risas.

Ya pasó por quirófano

“Yo ya pasé hace muchos años. Me hice las bolsas porque parecía que llevaba una vida que no tenía; una abdominoplastia, porque a través de una operación para quitarme un ovario se me rompieron todos los músculos del vientre; me subí los pechos, y me hice un medio lifting, hace diez años. Tengo 67 años y alguna arruga tengo que tener. Eso sí, estoy a favor del photoshop porque luego todas mis compañeras parecen más jóvenes que yo, y eso no puede ser. Pero yo he hecho muchas cosas a cara lavada en la tele”, desvela.

Su cambio de estilo

“Soy coqueta, aunque no lo parezca, pero nunca me van a ver con falda y taconazo. Me he pasado 30 años haciendo periodismo e iba con una bolsa con 14 kilos, he marcado mi estilo y me siento muy a gusto con mi forma de vestir. El adelgazar no implica que ahora me vaya a volver loca y me ponga a vestir como Carmen Lomana, que me gusta mucho. No me voy a disfrazar, porque dejaría de ser yo”, cuenta.

El miedo a envejecer

“Lo único que me da miedo es perder la cabeza. La edad de jubilación está en la cabeza y yo no me quiero jubilar”, confiesa.

