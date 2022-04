Prime Video se suma a la moda de Netflix de realizar promo de sus series con personajes conocidos. Si en el estreno de la serie ‘El Internado: Las Cumbres’ ya hicieron una con Omar Montes, Dakota, Saray (‘MasterChef‘) y El pequeño Nicolás, ahora vuelven a hacer otra con la segunda temporada.

Vídeo: Prime Video

De nuevo, la plataforma ha recurrido a personajes televisivos, y en esta nueva promo hemos podido ver a la periodista Chelo García-Cortés, la drag Dovima Nurmi (‘Drag Race España’), Dakota Tárraga (‘Hermano Mayor’), Isaac Torres «el Lobo» (‘La isla de las tentaciones‘) y la cantante María Isabel. De nuevo, repite como profesor Pedro García Aguado, expresentador de ‘Hermano Mayor’.

Las referencias televisivas del vídeo

En esta promo se ha realizado una especie de parodia de escenas conocidas de estos personajes, como el de cuando Chelo se vistió de el Joker en ‘Sálvame‘ y repetía la frase «las voces de mí mente me dicen ‘mátalo'». Además, se replica el mítico GIF en el que Dovima se niega a bailar en ‘Drag Race España’ y la juez Ana Locking la anima a hacerlo. Por otro lado, vuelve a aparecer la exhermana mayor, que pronuncia su mítica «¿qué no? Madre mía. Te digo yo a ti que sí». Y aunque Rosalía no aparezca, también se menciona su «motomami» de la boca de María Isabel, que dice que para ser hay que ser «antes muerta que sencilla». Finalmente, Isaac «Lobo» hace referencia al «ya está aquí papá» de ‘La isla de las tentaciones’.

Y cuando parece que todo acaba y no veremos ningún cameo más, el vídeo continúa tras la transición que suele significar el final y vemos un regreso muy inesperado relacionado con la serie original. Se trata de Natalia Millán, actriz de ‘El Internado: Laguna Negra’, donde interpretaba a Elsa. La intérprete vuelve a meterse por unos segundos en el personaje para preguntarle al profesor si «¿necesitas ayuda?».