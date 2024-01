Chanel confiesa en 'El Hormiguero' el gran secreto con el que protege su salud mental tras Eurovisión

Chanel Terrero se ha convertido en la última invitada de ‘El Hormiguero’. La representante de España en Eurovisión 2022 ha reaparecido en el mítico plató de Antena 3 para presentar su primer disco, ‘¡Agua!’. Un trabajo que incluye doce canciones, tanto en solitario como con colaboraciones, que promete ser todo un éxito tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Como no podía ser de otra manera, la cantante se ha mostrado muy emocionada ante esta nueva etapa profesional, aunque también ha desvelado que no todo es de color de rosa en lo que a la fama se refiere.

Al obtener 459 puntos en el festival de música más conocido del planeta, Chanel Terrero se hizo con un inesperado tercer puesto. La intérprete de ‘SloMo’ consiguió anteponerse a todas aquellas personas que no confiaban en su talento y su canción sonó a lo largo y ancho del globo, lo que provocó que su fama subiera como la espuma en cuestión de horas. Una popularidad bastante difícil de gestionar, sobre todo teniendo en cuenta que la artista nunca antes se había visto en una tesitura igual.

Para aprender a vivir con todos los nuevos estímulos que estaban llegando a su vida, Chanel ha requerido la ayuda de los profesionales médicos: “Voy a terapia desde que soy pequeña y sigo yendo”, ha confesado. Además, ha añadido que es tan importante ir al gimnasio para trabajar el cuerpo como hacerlo con la mente de la mano de los expertos habilitados para ello.

Uno de los objetivos de la cantante con su entrevista ha sido el de exponer públicamente problemas como los relacionados con la salud mental. Muchos rostros conocidos como el suyo lidian con complicaciones de este tipo y no se cuidan para anteponerse a ellas, lo que hace que su situación se vea claramente dificultada. Aún así, Chanel ha aclarado con orgullo que lleva muchos años en terapia y que, gracias a ello, ha podido tener los pies en la tierra pese a los cambios que sufrió su vida en tan solo unos días.

El bingo, la inesperada afición de Chanel Terrero

Como no podía ser de otra manera, la cantante no solo ha hablado frente a Pablo Motos del ámbito profesional. También ha aprovechado su intervención en la pequeña pantalla para sacar a relucir alguna anécdota como su afición por el bingo, eso sí, “sin llegar a la ludopatía”: “Sí fue en el bingo. Estaba jugando mi cartón, concentrada, me quedaban tres números. Y el señor que repartía los cartones chilló: ‘¡Ay, eres Chanel!’. Y yo le dije: ‘Sí, pero un momento…’. Me quitó el cartón para hacernos fotos juntos”, contaba.

Su historia no ha quedado ahí y, teniendo en cuenta la atención que le estaba prestando el maestro de ceremonias, Chanel sacaba a relucir otra experiencia en el bingo: “El otro día canté un bingo de una alta cantidad y había un grupito jovencito que gritaron: ‘Chanel ganadora’ (…) Gané un total de 999,99 euros. Lo repartimos”, ha confesado entre risas.