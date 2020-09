«De matrimonios pasados no tengo nada que ocultar, pero sí mucho que respetar», ha afirmado la hija de María Teresa Campos.

Lleva semanas protagonizando un auténtico huracán mediático en los platós de Mediaset, pero Carmen Borrego lo único que busca es paz. Algo nerviosa, regresaba de nuevo al programa en el que colabora, ‘Viva la vida’, para intentar cerrar todos los frentes que tiene abiertos. La hija de María Teresa Campos ha hablado alto y claro, de un episodio que ha pasado factura a su familia, sobre todo, a sus dos hijos.

Confesaba que deseaba mantenerse al margen de polémicas: «Llega un momento en el que uno tiene la necesidad de que todo se cierre». Su objetivo era pasar página, no solo por ella, también por todo lo que repercute a sus hijos: «A lo mejor lo pasan peor ellos». Ha querido subrayar que nunca ha querido hacerles daño: «Me considero una buena madre. No quiero que sufran», explicaba sentida. Nunca ha dudado de su faceta maternal y lo señalaba con «la cabeza muy alta»: «Lo primero en mi vida son mis hijos».

También se ha pronunciado sobre su supuesto pasado oscuro, algo que ha salido a relucir en ‘Sálvame’, mostrándose contundente: «De matrimonios pasados no tengo nada que ocultar, pero sí mucho que respetar». Ha querido recalcar que deseaba mantener este tema en un segundo plano, por deferencia hacia sus hijos.

Casada con José Carlos Bernal desde 2014, reconocía que «lo mejor» que ha hecho en su vida es casarse con su marido. «Me considero una persona muy afortunada por haberle encontrado en mi camino».

Ha explicado que no ha tenido estos últimos días ningún problema con su progenitora tampoco con su hermana, Terelu. Ellas siempre la apoyan: «Tu familia nunca va a hacer leña del árbol caído. Me han demostrado su cariño, lo mismo que yo lo hubiera hecho con ellas. Y desde aquí quiero agradecérselo». Asimismo, ha querido cerrar diversos asuntos, para que su familia no sufra: «Que los míos puedan estar tranquilos».

Asume las críticas

Respecto a las críticas que ha recibido por parte de sus excompañeros de ‘Sálvame’ por unas controvertidas declaraciones sobre Rocío Flores y Rocío Carrasco, ha sido sincera: «Las asumo, he sido yo la que me he expuesto. Si no estás preparado para eso, no lo hagas».

Carmen Borrego ha incidido también en sus dificultades económicas. No cree que decir que pasas por una situación mala es algo «indecente». Sin embargo, ha señalado que en ocasiones no merece la pena hacer ciertas cosas cuando le salpica a las personas que quieres. «Todo no vale. Hay veces que merece la pena y otras que no», ha afirmado sobre una de sus entrevistas más sonadas.

La colaboradora ha pedido disculpas públicamente a Emma García por si le había molestado su actitud defensiva. «En ningún momento he querido ponerme borde contigo, pero en ocasiones me creo una coraza de algo que no soy. Si en algún momento te has sentido mal, te pido disculpas».