Es bien conocido que el fichaje de Pipi Estrada en ‘Sálvame‘ no ha hecho ni pizca de gracia a Terelu Campos. La malagueña ha dejado muy claro que no tiene nada que decir sobre lo que el periodista deportivo comente sobre la relación sentimental que tuvieron en el pasado. Tampoco quiere responder a nada de lo que diga durante la emisión del programa. Simplemente, no quiere verlo ni en pintura. Sin embargo, su hermana Carmen Borrego no se muestra tan tajante con su compañero. Su actitud cómplice con él ha provocado el enfado de Terelu, quien la ha recriminado ante las cámaras por ello. Este martes, la hija menor de María Teresa Campos ha vuelto a demostrar que no ve con malos ojos todo lo que rodea a su excuñado.

Esta semana se ha sabido que el colaborador no ha regresado a su antiguo programa de fútbol en otra cadena. Periodistas deportivos como Albert Lesan han reconocido públicamente su profesionalidad en ese ámbito y han explicado que entienden el motivo de su ausencia. Ahora que Gerard Piqué se encuentra en el punto de mira por su ruptura con Shakira, Pipi Estrada ha intentado ofrecer informaciones exclusivas sobre el tema, como el mensaje que envío el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al jugador. En este sentido, Carmen Borrego no ha dudado en halagar las capacidades profesionales del ex de su hermana. «El señor Estrada es muy buen periodista deportivo», asegura Carmen Borrego

Carmen Borrego asegura que “el señor Estrada es muy buen periodista deportivo”. Lo cree firmemente. E incluso ha manifestado su convicción de que su hermana piensa lo mismo: “Eso no creo que dude Terelu en reconocerlo, porque lo ha dicho”. Ante sus declaraciones, Kiko Hernández, ha compartido sus opiniones: “Ya tenemos lío con Terelu”.

Carmen Borrego también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la conversación que ha tenido con Terelu el pasado miércoles. «Fue una conversación de lo más normal. Reconozco que fuimos para adelante sin hablar cosas y creo que cuando hay problemas hay que hablarlos y esta vez si se han hablado, se han puesto las cartas boca arriba y estoy encantada de haberlo hecho y saber en lo que me he podido equivocar y lo que ella puede pensar», ha contado.

La sincera conversación entre Carmen Borrego y Terelu Campos

La propia Terelu también ha revelado en el plató de ‘Viva la vida’ que ambas quedaron para cenar y para hablar largo y tendido sobre su relación, así como de los cuidados de su madre, que ya tiene 80 años. Carmen cree que «hay que pedir disculpas» cuando uno se equivoca y que en otros momentos no se han hablado las cosas entre ellas: «Nosotras somos mucho de ir para adelante y no mirar para atrás, pero a veces hay que mirar atrás».