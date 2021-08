La periodista se suma al plantel de tertulianos del programa. «Estoy emocionada», anuncia.

Buenas noticia para la familia de ‘Sálvame‘. Carmen Alcayde acaba de fichar como nueva colaboradora del programa. La periodista y escritora, que en el pasado presentó el exitoso programa ‘Aquí hay tomate’ junto a Jorge Javier Vázquez, es la nueva apuesta del programa de Telecinco para la temporada.

Lo cierto es que su incorporación en una noticia que a un sector de la audiencia del programa no le pilla por sorpresa. La posibilidad de su contratación venía semanas sonando con fuerza. Hace tres semanas, sin ir muy lejos, la valenciana era invitada al espacio de Telecinco. Allí habló de la obra de teatro que protagoniza con Lara Dibildos en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid: ‘Hongos‘. Una obra de Julián Quintanilla de la que daba todos los detalles en el plató de Telecinco. Tan cómoda se sintió en su visita al programa que no dudó en quedarse largo rato más para comentar otros temas de actualidad…

Poco después de aquella visita, la valenciana dejaba caer en sus redes sociales que le encantaría formar parte de la plantilla de ‘Sálvame’. Aquello hizo saltar todas las alarmas. ¿Se estaba planteando incorporarse? Al parecer, sus palabras no iban en broma. Los seguidores de las plataformas digitales se entusiasmaban con la idea. Muchos decían que sí, que estarían encantados de verla cada tarde. Pues bien. Ese momento ha llegado. Y a partir de ahora veremos su rostro ante las cámaras, ya que ha dado a una nueva etapa como miembro del ‘staff’.

«Me quiero quedar todos los días»

Minutos antes del arranque del programa, Carmen Alcayde anunciaba en su perfil oficial de Instagram que ya es colaboradora. «Esta vez no he venido de invitada. He venido de colaboradora. ¿Qué te parece? Estoy emocionada. Qué bonito es estar aquí. ¡Me quiero quedar todos los días!», ha confesado en un vídeo publicado a través de Stories.

La incorporación de Carmen Alcayde en ‘Sálvame’ se produce en un momento especialmente delicado para el formato. Tras el inesperado despido en directo de Antonio Canales y con Kiko Matamoros en la cuerda floja -ha anunciado que estaría dispuesto a dejar su trabajo-, los niveles de audiencia, así como las decisiones de la directiva, están en horas bajas. Puede que con su fichaje quieran dar nuevos aires a emisiones que, para muchos, resultaban pesadas para un segmento de los espectadores, cansados de que los contenidos se centrasen de manera tan acentuada en los testimonios de Rocío Carrasco en su polémico documental: ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Cabe recordar que Carmen Alcayde mantiene una excelente relación con el equipo de ‘Sálvame’. Desde Jorge Javier Vázquez, con el que presentó ‘Aquí hay tomate’ de 2003 a 2008, a David Valldeperas, con el que ha copresentado ‘Aquí hay madroño’ en Telemadrid.