Con motivo de su 46 cumpleaños, la presentadora ha recibido una sorpresa que la ha emocionado mucho.

Carlota Corredera celebra hoy su 46 cumpleaños. Una fecha muy señalada que sus compañeros de ‘Sálvame’ no han pasado por alto y que han celebrado de una manera muy especial.

La presentadora recuerda a su padre en su cumpleaños

La periodista conmemoraba su aniversario compartiendo unas imágenes de su infancia en su cuenta de Instagram. «Esta es mi primera aparición ante las cámaras, mayo de 1976, portal de mi casa en la calle Zamora, gracias a un querido vecino recuperé hace poco tiempo esta secuencia junto a mi padre, las únicas imágenes en movimiento que conservo de él», dice. «Hoy cumplo 46 años, llevo ya 25 cumpleaños sin él pero lo siento igual de cerca que ese día, nunca me suelta la mano, te quiero papá ♥️ Hay que celebrar cada día la vida, este cumpleaños os tengo en mi cabeza y mi corazón queridas @paz_padilla y @milaximenezoficial».

La visita sorpresa que ha hecho llorar a Carlota Corredera

Por la tarde, en ‘Sálvame’, la dirección del programa ha invitado a Abel Caballero, alcalde de Vigo, que se ha presentado en el plató para darle una sorpresa. «¡Feliz cumpleaños!», le ha dicho al verla. La periodista, al verlo, no daba crédito. «Ayer me mandó un mensaje y me dijo que había leído mi entrevista en «El Faro de Vigo’. Me dijo: ‘Es muy buena, me ha gustado mucho. Hay gente que me dice que soy muy pesada, que tengo a Vigo en la boca pero voy por Vigo y la gente me da las gracias por nombrar a la ciudad», recordaba.

Corredera ha explicado que está muy ilusionada, ya que próximamente será reconocida como ‘Viguesa Distinguida 2020’. Un premio que estaba previsto recibir el pasado 27 de marzo, pero el acto tuvo que ser cancelado por el confinamiento. «No puede haber un reconocimiento más bonito. Será un día muy emotivo en el que las ausencias van a pesar, como la de mi padre, que me inculcó el ‘viguismo’ y el amor por mi tierra«, señalaba la presentadora. «Para mí el precio es haber nacido en Vigo, es ser de allí y estoy muy agradecida a Abel Caballero que ha puesto en el mapa a mi ciudad y a mi ría».

Emocionada al recordar su tierra

Sin poder reprimir las lágrimas ha confesado que la visita de Abel Caballero «es tener un trozo de mi casa hoy aquí». Asimismo, ha recalcado que el edil de su ciudad natal «es el alcalde más votado de España y cuando tienes unos resultados… Hay gente que no es de izquierdas pero lo ha votado a él. Tiene el respaldo de la ciudad de Vigo».