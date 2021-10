«Estoy del feminismo selectivo hasta aquí», se ha quejado la presentadora al escuchar el zasca de la joven al programa. «El feminismo lo usáis cuando queréis», ha espetado.

Este viernes, Julia Janeiro ha criticado duramente a ‘Sálvame‘. Todo ha sucedido cuando una reportera del programa se ha acercado a la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La periodista le ha preguntado por su reciente operación de aumento de pecho y ésta ha cargado contra el espacio de Telecinco. «El feminismo lo usáis cuando queréis», ha espetado. Una frase breve, pero contundente, ante la que Carlota Corredera no se ha quedado sin palabras.

«Igual no sabes lo que es el feminismo»

La presentadora, declarada feminista, ha reaccionado atónita ante la referencia de la joven. «¿Ha hablado de feminismo de plató»?, preguntaba, con mucha inquietud. Así, ha lanzado un contundente mensaje a la hija del gaditano. «Cuando quieras quedamos y te explico lo que es el feminismo, porque igual no lo sabes. En este programa no hemos utilizado el feminismo de manera selectiva», decía.

Las redes sociales arden contra las palabras de Carlota Corredera

«¿Qué necesitas saber del feminismo? Te lo explico», lanzaba, con un tono que a muchos en las redes ha sonado prepotente, altivo y con tintes de bronca. «A ella no le hemos dicho nada machista», destacaba la periodista sobre el zasca de Julia Janeiro a ‘Sálvame’. En Twitter no se han hecho esperar los comentarios sobre la reacción de la gallega. «Tienen que ir a tocar las narices a una chica de 18 años que nada quiere saber de ellos aunque sus padres sean mediáticos. Lo peor… es que la prepotente Carlota Corredera le contestó desde plató», se podía leer en un tuit. Otros escribían: «Carlota Corredera es al feminismo lo mismo que Belén Esteban al periodismo». En esta plataforma la han acusado de ser una «inquisidora», o una «feminista de pacotilla».

«Vaya acoso y derribo, qué sinvergüenza son atacando a una mujer e insinuando el nivel de vida que lleva, esta es la feminista», ha tuiteado otro usuario. Otro la ataca así: «La feminista. Hablando de las tetas de Juls Janeiro, habla mejor de tu barrigota y la próxima vez ponte el cinturón de gargantilla».

Al escuchar a la de Vigo, David Valldeperas ha intervenido para aplacar los ánimos. Y, de paso, aclarar el posible motivo por el que Julia Janeiro hacía referencia al feminismo ante las cámaras del programa. «La semana pasada Sergi Ferré estuvo haciendo guardia en la casa de Juls en Getafe», contaba. Ese día, María José Campanario se encontraba en Madrid acompañando a su hija. «Cuando salía de casa, Sergi le puso el micro, y estuvo preguntándole. Y María José, muy enfadada, contó que dejáramos en paz a su hija, que su hija nunca ha hecho absolutamente nada, que nunca había hecho ninguna declaración. Y utilizó esa frase del feminismo exactamente igual. Ella habrá recogido lo que habrá escuchado en su casa», destacaba el director del espacio.

Valldeperas advertía a Corredera de que su tono daba a entender que estaba abroncando a Julia Janeiro. Entonces, esta respondía: «Nunca abroncaría a una niña de 18 años, pero estoy hasta aquí que los últimos ataques que se hacen en redes respecto a mí con el posicionamiento con el tema es que siempre hablan de feminismo selectivo. No soy una feminista selectiva, estoy por la igualdad entre hombres y mujeres».

«Si Juls o María José Campanario consideran que desde el programa se ha hecho algo machista respecto a su hija, me encantaría saberlo»

«Hay mujeres que para mí son indefendible y no por eso soy menos feminista. Si Juls o María José Campanario consideran que desde el programa se ha hecho algo machista respecto a su hija, me encantaría saberlo para hablarlo. No quiero abroncar. Es que estoy del feminismo selectivo hasta aquí«, insistía.

Además, recordaba a la audiencia que a la hija de Jesulín «la hemos defendido desde el momento que abrió su Instagram». Y apuntaba: «Muchísima gente la ha atacado desde que abrió su perfil de Instagram por mostrarse como se muestra, por las fotos… Nosotros siempre hemos dicho que cualquier mujer y cualquier hombre puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Aquí quien más o quien menos está operado». Por último, comentaba con cierto retintín la rápida recuperación de Julia Janeiro tras someterse a un aumento de pecho: «Cómo se regeneran los tejidos de 18 años. Qué maravilla».