El chef ha roto en lágrimas al conocer que debe poner punto y final a su aventura en ‘Supervivientes 2021’ por la lesión en su mano.

Después de dos meses de concurso, el sueño de Carlos Alba en ‘Supervivientes 2021‘ ha llegado a su fin. La lesión que sufrió en su mano mientras manipulaba unos troncos ha hecho imposible su permanencia en el ‘reality’. La dirección del concurso ha decidido que abandone Honduras para que pueda seguir con su recuperación en España.

Fue el pasado jueves cuando el cocinero tuvo que ser evacuado del programa para que los médicos valorasen su estado de salud. Horas más tarde, el viernes, Carlota Corredera anunciaba en ‘Sálvame’ que tendría dejar el concurso ante la gravedad de las heridas de su mano. El empresario sevillano, que saltó a la fama por su paso por ‘MasterChef 7’, ha conocido la decisión de los responsables del espacio de Telecinco esta noche. Jordi González era el encargado de darle la mala noticia en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’.

«Yo lo que digan los médicos, eso va a misa», confesaba el andaluz antes de conocer el parte médico oficial. “Me encuentro con mucha pena, entre las picaduras de araña y ahora que me han tenido que escayolar… Parece que me ha mirado un tuerto”, decía. El presentador lo ha puesto en conocimiento del mismo: «Hemos estado valorando tu participación en el concurso y tras los estudios pertinentes y las pruebas realizadas todo el equipo médico, después de analizar radiografías y ser valoradas por el traumatólogo se ha tomado la firme decisión, tan drástica como difícil para nosotros: debes abandonar el concurso».

Carlos Alba ha intentado aceptarlo lo mejor posible. Pero no ha podido evitar romper en llanto. «Lo siento muchísimo, Carlos», comentaba Jordi González. «Tu salud es lo primero y vas a tener que regresar a España. Es evidente que con la escayola es imposible que concurses como los demás. De verdad que lo siento». Con la manos ocultando su pena, ha necesitado varios segundos para reponerse. Su hermano Victorio también lloraba en el plató. Y le enviaba palabras de ánimo: «Carlos, Campeón. Lo has hecho muy bien. Y tanto yo como toda la familia está muy orgullosa de ti. Has sido un superviviente 10. Eres un tío que vale muchísimo. No ha sido una decisión tuya, no pasa nada. Eres muy fuerte. Y eres una máquina, tío. Que llevamos 42 años y ni yo mismo sabía la fuerza y la voluntad que tenías. Así que la cabeza alta. Piensa que si no ha podido ser, otra vez será».

«Quiero agradecer al equipo médico de ‘Supervivientes 2021’. Impresionante el trato. Son muy buenos», destacaba el concursante. Para Carlos Alba, su paso por ‘Supervivientes 2021’ ha sido una de las mejores experiencias de su vida. Lo que más dolor le causa es que soñaba con llegar a la final para hacer realidad «un sueño personal» muy importante que no ha querido desvelar. «Fue el padre de todos. Nos ha enseñado a pescar. Era un ganador», subrayaba Valeria Marini desde el plató. «Tiene un corazón así de grande».

A su regreso a España, Carlos Alba se tendrá que enfrentar a la polémica surgida a raíz de que Alexia Rivas revelase que antes del concurso le enviaba mensajes a través de Instagram para conocerse en persona. «Me sabe muy mal porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal, dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes tres años. Antes de que yo saltara a la fama eran mensajes tipo: ‘¿Cómo estás guapa? A ver si nos vemos’. Los últimos mensajes son de hace poco. Nunca le contesté porque no me gustaba, eran monólogos, hablaba él solo», ha confesado la que fuera reportera de ‘Socialité’.

Según la mujer de Carlos Alba, nada de lo que cuenta Alexia es cierto. «Como está haciendo un programa fantástico, porque lo está haciendo fantástico, no tienen por dónde cogerlo. Cada uno es como es, pero es que la Alexia no vale un pedo, hablando claro. Encima que le ha dado de comer, le ha estado cuidando cuando estuvo sin comer que parecía un pajarito, va y le da esa puñalada por la espalda. Quiere hacer daño a la familia, a mí personalmente no me lo va a hacer porque llevo 14 años con mi marido», ha explicado en ‘Sálvame’. Por su parte, el hermano de Carlos Alba, que gestiona sus redes sociales del cocinero, ha desmentido a la periodista y ha aclarado que los mensajes corresponden únicamente a propuestas a diferentes rostros conocidos para participar en ‘quedadas online’ para cocinar juntos a través de su cuenta de Instagram.