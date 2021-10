Este martes, todos los concursantes disfrutaron de regalos por parte de sus familiares. Aunque en un primer momento se pensaban que formaba parte de la prueba semanal en la que se han convertido en influencers y tienen que crear contenidos en la red social, nada tuvo que ver con eso. Los habitantes de la casa de Guadalix tuvieron que desempaquetar sus cajas, mundialmente conocido como ‘unboxing’. Esto fue un momento único y muy emotivo para cada uno de ellos, que recibieron regalos de sus seres queridos y se removieron los sentimientos. Canales Rivera se rompió al abrir su caja y ver «las manos» de sus hijos. Horas después, se ha emocionado al hablar con Adara Molinero de sus dos hijos adolescentes, los encargados de mandarles el regalo.

Canales Rivera recibió un cuadro con las manos de sus hijos

Tal y como hemos dicho anteriormente, el torero abrió su caja al igual que el resto de sus compañeros y encontró un cuadro con las manos de sus hijos y una medallas muy especiales para él, que tenían ellos en su poder. Aunque al abrirlo ya se mostró muy emocionado y agradecido, después quiso compartirlo en la privacidad con Adara Molinero: «Me ha encantado que me lo hayan mandado, que la madre y ellos hayan aceptado apoyarme, para mí, ahora mismo, es lo más importante», le ha explicado el concursante a su compañera de concurso.

Canales Rivera no ha podido evitar las lágrimas al hablar de sus dos hijos. Ha intentado contarle a Adara lo que siente por ellos pero el llanto no se lo ha permitido: «Por que sé que mañana en el cole…», ha comenzado diciendo sin poder terminar debido a las lágrimas. Adara se ha acercado a él intentando consolarlo: «Jolín, Canales. Nunca pensé verte así». El torero se ha secado las lágrimas y ha intentado recomponerse para terminar explicándole a su compañera lo que estaba intentando decirle: «Que mañana cuando vayan al cole será porque están orgullosos. Sino no lo hubiesen hecho».

Tras hablar con Adara Molinero, también se sincera con Julen sobre sus hijos adolescentes

Después de este encuentro también ha hablado con Julen en la habitación y ha profundizado en este tema con su compañero: «Estoy feliz porque tengo dos hijos en edad adolescente y yo llevo dos meses bailando cuando no sé bailar y cantando cuando no sé cantar, y en esas edades es muy duro porque van todos los días al cole». Y es que cree que «es porque se están divirtiendo, están muy enteros y cuando vayan al cole se van a sentir orgullosos de su padre», ha explicado.