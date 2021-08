El italiano y la navarra han chocado en la primera entrega de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, donde la joven ha sacado de quicio al exconcursante de ‘Supervivientes 2021’.

Un verano más, ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ ha vuelto a la parrilla televisiva. Y lo ha hecho juntando a cuatro destacadas figuras de la pequeña pantalla: Gianmarco Onestini, a Sofía Suescun, la cantante Yurena y Terelu Campos. El italiano, que ha sido el primer anfitrión del concurso, ha hecho todo lo posible por agradar a sus comensales, pero sus esfuerzos no han sido del agrado de la novia deKiko Jiménez y la tensión ha acabado haciendo mella entre ellos.

El italiano abría su menú con unos «spaghetti de la sonrisa», una pasta a la carbonara como los hacía su abuelo, con huevo, beicon y queso. «No me gusta, sinceramente. La textura, cuando te la metes en la boca, es como que no se termina de disolver ni con los dientes, ni con la lengua. Se te queda una pasta que no fluye. ¡Esto está empalagoso», le decía la navarra. «Es que te defines en empalagoso. ¿Para qué utilizar otros términos, si este te va genial?», le espetaba. La joven, dispuesta a saltar a su yugular desde el minuto uno, hacía todo lo posible por buscarle las cosquillas.

«Es una persona muy maleducada», dice Gianmarco de Sofía Suescun

«Empalagoso… has dicho empalagoso cinco veces. Empiezas a quejarte cuando acabas de entrar», le recriminaba el italiano. En su entrevista fuera de cámaras, Sofía reconocía que tiene cierta ojeriza hacia Gianmarco: «Le encanta estar en ese papel de víctima».

En el momento de presentar el segundo plato volvían a saltar las chispas. Como plato principal, el exconcursante de ‘Supervivientes 2021‘ presentaba una carne de ternera con queso a la que llamó ‘Involtini del buon umore’. Pero este plato tampoco convencía a Suescun. «¿Qué piensas de este rollito?», le preguntaba Gianmarco. «Parece un pescado muerto. Me ha costado un poco contarlo… ¿El tomate es de decoración o se come?», lanzaba la colaboradora. «Si no lo quieres comer, no lo comas. ¿En qué mundo has vivido?», respondía el aludido.

A estas alturas de la cena, el ex de Adara Molinero ya se había percatado de la hostilidad de Sofía Suescun hacia él. «Es una persona muy maleducada que no sabe comportarse, pero no pasa nada», decía.

Como postre, Gianmarco ofrecía un «pPastel del amor». Un tiramisú típico de la región de su madre al que Sofía no pudo poner pegas. Sí las puso minutos más tarde, cuando el joven proponía un juego de confianza y animaba a sus invitados a ponerse una máscara antes de probar un helado de avellanas. «El juego de las máscaras me ha parecido una tontería, no he entendido nada», se ha quejado Suescun.

El italiano, de la navarra: «No la aguanto»

Con fin de fiesta, el anfitrión proponía a Yurena, Terelu y Sofía que bailaran el ‘Maracaná’, la canción con la que triunfó el verano pasado. «La coreografía es un poco ridícula», ha soltado. «No la aguanto», confesaba el italiano detrás de los focos. Sofía Suescun se negaba a bailar y Gianmarco perdía la paciencia. «Intentas hacerme enfadar… Me faltas el respeto una vez… Eres una maleducada», le ha dicho. Entonces, la colaboradora dejaba a todos boquiabiertos con una salida de tono que hacía sentirse al resto muy incómodos: «¿A que tiro el teléfono a la piscina?». El balance del estudiante de Derecho sobre su cena fue nefasto: «Sofía ha intentado destruir mi fiesta, arruinarla, y me he llevado un gran disgusto. Pero nunca dejéis que nadie os quite la sonrisa».