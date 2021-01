Hace 18 años la cadena Telecinco decidió crear su propio reality musical. El éxito sin precedentes de la primera edición de operación triunfo picó la curiosidad de Paolo Vasile y le llevó a crear un talent con características parecidas, pero que a la vez no tuviera nada que ver con el formato de televisión española. Así se creó “Pop Star: Todo por un sueño”, un concurso en el que solo participarían chicas y con el que esperaban encontrar a la nueva “girlband” española. Cuatro chicas a las que se les lanzaría a la fama y se les produciría una carrera musical en común. ¿El resultado final? Belle Pop, un grupo formado por las cuatro ganadoras: Marta, Eli, Carmen Miriam, Davinia y Norma. Pues ahora, casi dos décadas después, el grupo ha regresado y nos ha contado a SEMANA qué ha sido de sus vidas durante todo este tiempo.

Esta es sin duda una gran noticia para los más nostálgicos. Eli, Norma, Davinia, Carmen Miriam y Marta formaron esta banda tras ganar el afamado concurso, presentado por Jesús Vázquez. Un contrato discográfico, del que salieron éxitos como Chicas al poder o La vida que va, pero que, de la noche a la mañana se disolvió, dejando a sus fans sin un segundo disco y desapareciendo para siempre del panorama social y musical. Dicha separación dejó muchas dudas en el aire, dudas que, entre otras cosas, nos han querido contestar las que en un día fueron las estrellas revelación de Mediaset.

¿Dónde habéis pasado todo este tiempo las chicas de Bellepop?

Carmen Miriam: Desde que salí del programa y terminó el grupo, saqué dos discos en solitario y ya después comencé con la década prodigiosa y muchos más grupos. Excepto por un pequeño parón, llevo 16 años en activo, sin parar. Así que imagínate ahora la ilusión tan grande que siento de volver al grupo, después de 15 años. Nos ha dado la vida a todas.

Marta: Cuando se disolvió el grupo creo que todas pasamos un mal momento. Fue algo que no esperábamos, después de haber luchado tanto por nuestros sueños. En mi caso, me quedé un poco descolocada, porque no sabía hacía donde tirar. Aparte, me había acostumbrado a estar con ellas. Habíamos creado mucho vínculo. Al principio, después de dejarlo, hice algunas cosas de imagen y luego grabé un disco en solitario y estuve en un grupo llamado “Venus”, con Mimi y Diana (también de OT). Ese grupo funcionó, pero también se disolvió por causas ajenas a mí. A partir de ahí no he vuelto hacer nada más hasta el regreso, nuevamente, de “Bellepop”.

Davinia: Después de que el grupo se separara, intenté sacar adelante algunas maquetas, pero la cosa no surgió. Aparte, yo no estaba mucho por la labor. Me había quedado con un mal sabor de boca, no por mis compañeras, sino por el mundo de la música en general. Me quise despegar de todo eso y dejarlo atrás.

Eli: Yo después de Bellepop acabé decepcionada con el mundo de la música en general, aunque el gusanillo persistió. Un año después de que acabara el grupo me presenté a una audición de “UPA” (Un Paso Adelante) -mucha gente piensa que dejé el grupo por estar en esa serie y es totalmente mentira- y me cogieron. Formé parte de la segunda generación de la serie, junto a mis compañeros Miguel Ángel Muñoz y Edu del Prado – que falleció hace dos años-, no solo en la música, sino también en la serie. Luego continué con diferentes orquestas, hasta que me quedé embarazada de mi niño pequeño de cuatro años.

¿Os sentis muñecas rotas?

Bellepop: Yo creo que un poco sí. La verdad es que nosotras, en el momento que quisimos poder opinar, que fue en el segundo proyecto, se acabó todo.

¿Pensáis que fue un error no sacar un segundo disco para estar más tiempo en la industria?

Bellepop: Nosotras veníamos de un reality y éramos un producto. Hay veces en la que hemos pensado que deberíamos haberlo hecho, pero luego también hemos pensado que todo sucede por algo y si surgió así, es porque tenía que ser así. También te digo que pensamos que mejor haber terminado con algo así, que con algo que no nos hubiera gustado del todo. Nosotras al ver que no podíamos participar en un segundo álbum tomamos esa decisión.

¿Qué os impulsó a volver?

Bellepop: Evelyn (una ex compañera de “Pop Stars”) fue la lianta. Ella fue la cabeza pensante. En ese momento nos encontrábamos todas confinadas en casa y sugirió reunirnos todas, al igual que lo estaban haciendo tantísima gente. Y de repente nos movilizó y pudimos llevar a cabo ese proyecto.

¿Habéis tenido miedo?

Davinia: Yo al apartarme de ese mundo tenía muchas dudas. Yo, además, soy cartera, tengo mi familia… Pero todas mis compañeras y mi agencia de comunicación (Vanadis) me apoyaron mucho. Mi miedo era el no poder compaginar el grupo con mi trabajo actual. Pero desde que me dieron esa seguridad, me tiré a la piscina.

Carmen: Cuando vimos la reacción de la gente con el regreso de “Pop Stars” tuvimos muy claro que había que tirar hacia delante, aunque también teníamos el miedo de fallarles. No queríamos defraudar a todos los fans que habían apostado tanto para que llegara este momento.

¿Cómo surgió la vuelta de “Bellepop”?

Bellepop: La idea fue de Evelyn, pero la ejecutante fue Roser. Nosotras nos reunimos hace un año y ya estaba la idea rondando. Fue cuando ella nos propuso grabar un sencillo y unirse ella con Mara Barros. Ninguna tuvimos dudas, pero sí un poco de miedo. Miedo porque pensábamos que no íbamos a llegar a la cantidad que los fans habían propuesto en el crowfounding para nuestro regreso. Estábamos cagadas y no vi la realidad hasta ese momento. Muchísima gente nos quiere y a cambio de nada. Y en una época mala, que tiene todavía más valor.

¿Os apetecería una gala especial en Telecinco recordando vuestra mítica edición?

Bellepop: Ojalá. La gente lleva muchos años pidiendo una segunda edición de “Pop Stars”, pero por parte de la cadena no sé porque no lo llevan a cabo. A nosotras los que nos gustaría sería un reencuentro entre todas. Mucha gente ha activado un “crowfounding” donde han invertido dinero para que nosotras volviésemos, ¿qué más motivo que ese para saber que funcionamos? Date cuenta de que son muchos años y aún así van a por el segundo “crowfounding”.

Eli: Deberían volver a emitir las galas en algún canal tipo “Divinity”, para que la gente vea el fenómeno que se formó alrededor. La gente nos tiene que recordar para volver otra vez al candelero. Hace 18 años que terminó nuestro programa y aún sigue habiendo muchísima gente que gracias a nosotras salieron de sus armarios, se hicieron estilistas, maquilladores…

¿Qué os han dicho vuestros familiares?

Bellepop: En general todos se quedaron indecisos, incluso cuando escucharon la canción, pero luego se vinieron todos arriba, pero siempre con serenidad y calma.

¿Un sueño?

Bellepop: Nos encantaría participar en una de esas galas de navidad para promocionar nuestro sencillo. También nos haría ilusión actuar en un programa como el de “Viva la Vida”. Ahora mismo toda promoción es buena para nosotras.

¿Cuáles son vuestros futuros proyectos?

“Lo ideal sería sacar lo antes posible otro sencillo, para que no se olviden de nosotras”.

“Que esto se mantenga y vaya a más. Que no caigamos en el olvido”

“Que se acabe el coronavirus y la gente disfrute de todas nosotras”

“Mucha salud y que nuestra canción.