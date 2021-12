Belén Esteban se ha convertido en uno de los personajes de esta semana, después de que acudiera este jueves en la noche a ‘La Resistencia’, el programa de David Broncano en Movistar +. La de Paracuellos del Jarama ha respondido a las preguntas míticas que el presentador hace a todos sus invitados: «¿Cuánto dinero tienes en el campo?», «¿Cuánto sexo has tenido en el último mes?». La colaboradora de televisión respondió a ambas, con más o menor precisión. Y es que ahora se desvela que su respuesta a la primera pregunta no es del todo cierta. Te contamos todo lo que ha pasado.

Belén Esteban cuenta la verdad sobre el dinero en su banco

Le costó responder a esa pregunta. Anduvo con varios rodeos sin querer desvelar la cifra exacta que tenía en su cuenta bancaria aunque finalmente respondió que «entre 40.000 y 100.000 euros». Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Este viernes en la tarde en ‘Sálvame’ repasaron los mejores momentos de Belén Esteban en el plató de Broncano e inevitablemente, su respuesta sobre su economía era una de ellas. Y es que esta tarde ha asegurado que no quiere que se sepa la cantidad de dinero que tiene en el banco y que eso solo lo sabe «quien lo tenga que saber».

«Estoy muy bien, pero el dinero que tengo en el banco solo lo sabe una persona. Me considero una trabajadora nata», ha respondido la colaboradora de televisión aludiendo a que la respuesta que dio ayer no era del todo es cierta. Además, ha sentenciado que «nunca en mi vida diré el dinero que tengo en el banco». Belén Esteban no quiere que se sepa ni si quiera la cantidad aproximada que tiene en su cuenta bancaria. De hecho, durante su entrevista con Broncano habló de que había invertido mucho dinero y que hasta tenía cinco camiones. Sin embargo, ni siquiera quiere revelar qué cuesta uno de esos camiones para que sus compañeros no hagan cuentas. Ha sido Rafa Mora quien le ha preguntado por el precio de estos vehículos, sin que ella respondiera.

También desveló el sexo que practicaba al mes

La segunda gran revelación de la noche llegaba cuando David Broncano le preguntaba por las «relaciones sexuales del último mes». En esta cuestión, la colaboradora no ha perdido el tiempo. «¿Quieres que te diga las veces a la semana, al mes? Tengo un marido que tiene 34 años y nuestra vida sexual al mes va muy bien. A mi marido, con 34 años, le tengo que decir: ‘¿Qué quieres, el de la mañana, el mediodía o el de la noche?’ No voy a decir las veces, pero te voy a decir que entre dos veces a la semana está muy bien».