5 Ha desvelado que la fecha de la boda es muy especial para ella: coincide con el cumple de su hija

El siguiente en conseguir su invitación ha sido su gran amigo, Kiko Hernández, al que le ha dado un gran abrazo. A pesar de que el colaborador no es muy de ir a fiestas, él ha asegurado que está encantado con este evento: “Me hace muchísima ilusión ir a esta boda, ya sabes que no soy de bodas, ni de bautizos, ni de entierros, pero me hace mucha ilusión ir a esta boda, porque voy a la boda de una amiga, de una persona a la que quiero mucho”, declara emocionado.