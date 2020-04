Marta López, Alfonso Merlos y Alexia Rivas, tres nombres que están en el foco de la noticia. Todo como consecuencia de una intervención del periodista en el programa ‘El Estado de Alarma’ -programa de YouTube de Javier Negre- donde se veía a una mujer semidesnuda, que no era otra que la reportera de Telecinco. Los protagonistas se ha pronunciado al respecto y cada uno ha dado su versión sobre los hechos. Un tema que se ha convertido en un auténtico escándalo en las redes. La última en opinar no ha sido otra que Belén Esteban.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido posicionarse desde su confinamiento en su hogar de Paracuellos del Jarama y también ha hablado de forma tajante sobre otra compañera de la cadena, Isabel Rábago. Esta última, buena amiga de Marta López, salía en su defensa y publicaba un mensaje de ánimo hacia la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

«Ella es de esas personas que cuando entran en tu vida no quieres que dejen de estar. Mujer luchadora, leal, trabajadora, compañera, amiga y consejera… sólo se merece que le pasen cosas buenas en su vida», afirmaba en su cuenta de Instagram. Añadía que su intención es estar «a su lado para disfrutar de todos sus triunfos y abrazarla fuerte en sus derrotas. Querida nunca olvides que siempre ha habido mujeres con clase y clases de mujeres. Tú siempre serás de las primeras. Te quiero, amiga».

Un controvertido comentario

Una manifestación que no ha gustado a Belén Esteban y no ha dudado en afirmarlo públicamente. Explicaba que no compartía la frase en la que indica que «hay clases de mujeres» y decía lo siguiente: «Aquí el que tenía pareja era él, no ella. Lo que ha dicho Isabel me parece muy machista«, señalaba.

La periodista ha querido defenderse de las críticas que también ha recibido por parte de sus seguidores en redes sociales y las diferentes interpretaciones vertidas sobre el tema: «Yo no culpabilizo a otra mujer. Hablo de amiga Marta, de la otra mujer, ni sé quién es, ni la conozco y me da igual», afirmaba.

Subrayaba que su declaración iba solo dirigida a su «amiga Marta» una mujer de la que destaca su «clase»: «Decir que humillo a otra mujer porque catalogo a mi amiga dentro de las ‘mujeres con clase’ es de una falta de entendederas brutal. Claro que hay ‘mujerees con clase y clases de mujeres’. Igual que hay ‘hombres con clase y clases de hombre'».

Un controvertido tema que ha puesto en el ojo del huracán a Marta López. La colaboradora, en declaraciones a SEMANA, apuntaba que estaba viviendo «una situación muy desagradable».