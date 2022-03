Belén Esteban vuelve a ‘Sálvame’, y lo hará mañana, miércoles 3 de marzo. La colaboradora ha permanecido apartada del formato de Telecinco desde hace tres semanas, y según afirma ella misma en su perfil de Instagram «vuelvo a mi programa con muchas ganas y para explicar mis días de ausencia. Deseando volver».

Desde su última aparición en ‘Sálvame’, únicamente la hemos podido ver protagonizando una portada para SEMANA, que la acompañaba a Dubai para realizar allí una entrevista y un reportaje fotográfico en el que hablaba de la expansión mundial de su marca de comida ‘Sabores de la Esteban’.

A pesar de no haberse anunciado su marcha de la televisión, muchos apostaban que Belén Esteban no volvería a ‘Sálvame’ y abandonaría la televisión, por lo que la propia colaboradora desmentía esta información y afirmaba a SEMANA que «yo en la tele estoy muy contenta y muy bien. ¿Qué algún día llegará el momento de dejar la tele? Pues sí, claro, pero no te puedo decir fechas. Lo que sí es verdad es que me he quitado algún día de trabajar. No muchos, pero alguno sí», añadiendo que se había cogido un mes de vacaciones del formato de Telecinco «para poder ocuparme de la promoción de mis productos».

Un momento bajo para Telecinco y ‘Sálvame’

De esta forma, Telecinco recupera a uno de los personajes que mejor funciona en términos de audiencia, mientras que Anabel Pantoja se toma un descanso de algunos días en ‘Sálvame’ para cuidar de su padre Bernardo Pantoja. Hay que recordar que el hermano de Isabel no se encuentra bien de salud, y que está ingresado en un hospital de Sevilla. Esta vuelta ocurre mientras Telecinco no termina de acertar con sus contenidos y se encuentra en horas bajas tras incluir la telenovela ‘Pasión de gavilanes’ dentro de ‘Sálvame Lemon Tea’, que ha dejado esta versión de ‘Sálvame’ bajo mínimos.

