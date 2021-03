«Lo único que digo es que yo a mis hijos no los dejaría con una persona diabólica», ha afirmado la colaboradora sobre las últimas declaraciones de Rocío Carrasco.

La verdad de Rocío Carrasco ha supuesto una auténtico tsunami de reacciones en los platós de Mediaset. Tras más de dos décadas de silencio, por fin, está dispuesta a contar su historia. Belén Esteban ha confesado que dispone de información privilegiada al respecto, pero ha intentado no desvelar demasiados detalles. Sin embargo, no dudaba en mojarse sobre la guerra que mantiene la hija de Rocío Jurado con Antonio David Flores.

«Rocío Flores es la única víctima de todo», ha afirmado de forma rotunda en ‘Sábado Deluxe’. Durante muchos años la colaboradora ha apoyado la versión de su compañero en ‘Sálvame’, pero sabe que van a cambiar las tornas y muchos espectadores se van a hacer importantes preguntas que finalmente tendrán respuesta.

Por supuesto, Rocío Flores será una de las principales protagonistas. «Creo que la niña se va a hacer muchas preguntas y las preguntará a Antonio David», señalaba Belén. «Siempre he creído a Antonio David y Rocío Flores. Cada uno cuenta medias verdades. Cada uno ha vivido las cosas de distinta manera», ha afirmado.

Está expectante de conocer esta nueva versión de los hechos, pero hace tiempo que tomó partido. «Yo como madre no estoy nada de acuerdo con Rocío Carrasco. Tengo que esperar a ver el documental». Afirmaba haciendo alusión a la inexistente relación que mantiene con sus hijos desde hace años.

La de Paracuellos reconocía no entender algunos datos como que cuando concluya la serie la audiencia llegará a tener unas conclusiones. «Lo único que digo es que yo a mis hijos no los dejaría con una persona diabólica». Ha adelantado que Rocío Carrasco tratará todos los temas que se han tocado en televisión durante los últimos 25 años. No solo hablará de su faceta de madre también se pronunciará sobre José Ortega Cano, Amador Mohedano, Chayo…

Un total de 60 horas de grabación que descubrirán un «duro relato» de Rocío Carrasco. Así lo ha calificado la propia Belén Esteban. Añadía que aportaba pruebas para contrastar su versión. Ella misma se preguntaba si tanto dolor había sufrido en las últimas dos décadas y fuentes de la productora le han contestado que así ha sido.

La sorprendente decisión de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco está dispuesta a todo porque ahora no tiene miedo. «Lo que voy a contar no es fácil de contar. Creo que ya es demasiado tiempo escuchando mentiras y quiero que se sepa la verdad». Asegura que no se reconoce en el perfil que se ha trazado de ella en estos últimos 20 años. «Yo no soy esa persona, no soy esa».

Tras un tiempo de sufrimiento, su objetivo con esta serie documental -que comenzará a emitirse este mismo domingo en Telecinco- es vivir con normalidad. «Solo espero eso. Dejar de tener ese pánico y ese terror a levantarme por la mañana. Se va a ver la verdad de 20 años», prometía.