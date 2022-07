‘MasterChef’ vivió una noche de emociones en su semifinal, que consiguió liderar la noche del lunes con un 15,3% de share y 1.537.000 espectadores. Este dato le permitió alcanzar su máximo de la temporada. Por su parte, la serie ‘Hermanos’ de Antena 3 asciende hasta 13,6% de share y 1.425.000 de espectadores. ‘Supervivientes’ cae a 11% de share y 1.251.000 de espectadores, a pesar de que llevaba varios lunes liderando. Cabe destacar el éxito que consiguió el encierro de los Sanfermines en TVE: 56,3% de share.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Los Morancos 1.214.000 10,4%

Hermanos 1.425.000 13,6%

Telecinco

Supervivientes: Última Hora 1.251.000 11%

La 1

Masterchef 1.537.000 15,3%

La Sexta

El intermedio: The very best 544.000 4,8%

El taquillazo Somos los miller 512.000 5,2%

Cuatro

First Dates 380.000 3,9%

First Dates 763.000 6,7%

Viajeros Cuatro Castellón 448.000 4,1%

Late Night

Antena 3

Inocentes 787.000 14%

Hermanos 190.000 7,5%

Telecinco

Desaparecidos La serie 512.000 8,2%

Supervivientes: diario 259.000 8,7%

Casino gran Madrid online show 96.000 4,4%

Cuatro

Viajeros cuatro Ibiza 222.000 3,8%

El desmarque de cuatro 58.000 2,2%

The game show 27.000 1,4%

La 1

Cine Bottled with love 331.000 9,9%

La Sexta

Cine La casa de tus sueños (2017) 147.000 4,1%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.193.000 12,8%

Tierra amarga 1.445.000 17,2%

¡boom! 900.000 11,5%

Pasapalabra 1.965.000 23%

Telecinco

Sálvame limón 1.171.000 11,6%

Sálvame naranja 1.272.000 15%

Sálvame sandía 983.000 11,5%

La 1

Cine El triunfo de bufalo bill 589.000 6,2%

Servir y proteger 544.000 6,4%

Servir y proteger 561.000 6,7%

El cazador 699.000 8,9%

Te ha tocado 571.000 7%

Aquí la tierra 776.000 8,8%

La Sexta

Zapeando 692.000 6,9%

Más vale tarde 574.000 6,9%

laSexta clave 532.000 5,6%

Cuatro

Alta tensión 204.000 2%

Todo es mentira 486.000 4,8%

Todo es mentira bis 439.000 4,8%

Cuatro al día 396.000 4,9%

Cuatro al día a las 20h 493.000 5,9%

Mañana

Antena 3

Espejo Público 342.000 12,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano Lentejas con chorizo y panceta 898.000 17%

La ruleta de la suerte 1.596.000 19,8%

Telecinco

¡toma salami! Coletillas 25.000 4,3%

El programa del verano 410.000 15,2%

Ya es mediodía 1.054.000 13,9%

La Sexta

En clave de noche 3.000 0,5%

En clave de noche 7.000 0,9%

¿Quién vive ahí? 35.000 2,1%

¿Quién vive ahí? 111.000 6,5%

Aruser@s fresh 227.000 10,7%

Al rojo vivo 468.000 10,8%

La 1

Vive san Fermín 671.000 45,5%

La hora de la 1 253.000 8,9%

Incluye:

– La hora de actualidad 203.000 8%

– La hora verano 279.000 6,2%

Corazón 566.000 6,2%

Cuatro

Minutos musicales 2.000 0,3%

Surferos tv 7.000 0,9%

Mejor llama a Kiko 3.000 0,3%

¡toma salami! Lo mejor de 2019 12.000 0,7%

Alta tensión 51.000 2,9%

Alerta Cobra Una mierda de día 69.000 3,4%

Alerta Cobra Mil muertes 143.000 6,1%

Alerta Cobra Duelo en el bosque 179.000 6,6%

Alerta Cobra Hacker de coches 200.000 5,7%

En boca de todos 204.000 3%