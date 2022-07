Este miércoles 27 de julio el concurso de Telecinco, ‘Idol Kids’, ha ganado frente a otras ofertas de la parrilla como ‘ACI’ de Antena 3 en lo que a audiencias se refiere. Sin embargo, ha perdido 5 décimas respecto a la semana anterior. En su última entrega ha logrado 9,9% y se ha quedado por debajo del millón de espectadores. Si bien contó con Pepe Reina como sorpresa, quien acudió junto a su hija concursante, lo cierto es que no ha convencido como esperaba al público.

Prime time

Antena 3

El Hormiguero 16 años juntos Luis Tosar-Anna Castillo 1.126.000 10,7%

Aci: alta capacidad intelectual Serendipity 990.000 10,4%

Telecinco

Idol kids 906.000 9,9%

La 1

Enred@d@s 761.000 7,2%

Cine Asesinato…1-2-3 758.000 8,2%

La Sexta

El intermedio: the very best 465.000 4,6%

Cine Al cruzar el límite 435.000 5,2%

Cuatro

First dates 442.000 5,1%

First dates 989.000 9,5%

Fbi most wanted 583.000 5,9%

Late night

Antena 3

Aci: alta capacidad intelectual Costumbre malgache 470.000 8,4%

Aci:alta capacidad intelectual Colin-Maillard 251.000 9,1%

Telecinco

Idol kids: momentazos 267.000 7,7%

Casino gran Madrid online show 85.000 4,3%

Cuatro

Fbi most wanted 292.000 4,3%

Fbi 205.000 5,1%

The game show 44.000 1,9%

La 1

Cine 2 Te veo 288.000 7,2%

Cine 3 Ata el lazo 123.000 6,1%

La Sexta