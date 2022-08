La noche del martes hizo liderar a ‘Hermanos’ un día más con un 13,6% de share y 1.161.000 espectadores. Telecinco, por su parte, hizo un cambio de programación y decidió no poner ‘Esta noche gano yo’. En su lugar, decidió poner la película ‘Un don excepcional’, que hizo crecer a la cadena: 11,9% de share y 1.161.000 espectadores. El programa de entretenimiento lo dejó para el late night y registró 7% y 308.000 espectadores.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Ainhoa Arteta 1.123.000 10,9%

Hermanos 1.161.000 13,6%

Telecinco

Cine ‘Un don excepcional’ 1.161.000 11,9%

La 1

Mapi 667.000 6,7%

Comando actualidad Tierra, mar y cielo 573.000 5,6%

La Sexta

El intermedio: the very best 394.000 4%

Six 292.000 2,9%

Cuatro

First dates 806.000 7,9%

9-1-1 509.000 5,4%

La 2

Mi lugar de retiro 303.000 3,2%

El comisario montalbano La luna de papel 541.000 5,4%

Late night

Antena 3

Hermanos 229.000 6,5%

Telecinco

Esta noche gano yo 308.000 7%

Cuatro

9-1-1 426.000 6,2%

9-1-1 313.000 7,4%

The game show 65.000 2,6%

La 1

Lazos de sangre Manolo escobar 445.000 7,7%

Cine Amor sin tiempo 180.000 6,3%

La Sexta

Six 250.000 3,2%

Cine Rain 141.000 3,8%

Crímenes imperfectos 48.000 2,4%

La 2

El comisario montalbano 366.000 6,3%

Documentos tv ¿restitución? África en busca de sus obras maestras 74.000 2,9%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.126.000 13,2%

Tierra amarga 1.326.000 17,4%

¡boom! 923.000 13,4%

Pasapalabra 1.795.000 24%

Telecinco

Sálvame limón 1.026.000 11,3%

Sálvame naranja 995.000 13%

Sálvame sandia 793.000 10,5%

La 1

Cine Un verano en algovia 516.000 6%

Servir y proteger 511.000 6,6%

El cazador 554.000 8%

Te ha tocado368.0005,2%

Aquí la tierra556.0007,1%

La Sexta

Zapeando 498.000 5,5%

Más vale tarde 430.000 5,7%

Cuatro

Alta tensión 231.000 2,4%

Todo es mentira 324.000 3,6%

Todo es mentira bis 333.000 3,9%

Cuatro al día 309.000 4,1%

Previo basket: amistoso España-Lituania 209.000 3%

Baloncesto: amistoso España-Lituania 328.0004,3%

La 2

Saber y ganar 539.000 5,8%

Grandes documentales 406.000 4,8%

Incluye:

– Historias del bosque mediterráneo Tiempo de invierno 409.000 4,6%

– En la colombia salvaje La odisea del colibri 403.000 4,9%

Documenta2 292.000 3,8%

Incluye:

– Humboldt: un explorador legendario 292.000 3,8%

Un poco más lejos 213.000 3,1%

Viaje al pasado de las ciudades Kuala lumpur: la búsqueda de la arquitectura malasia 134.000 1,9%

Viaje al pasado de las ciudades Calcuta: el legado de la india britanica 122.000 1,7%

Expedición con steve backshall 117.000 1,4%

Mi lugar de retiro 144.000 1,6%